Desde las 00 horas de este viernes se lleva adelante un paro de colectivos por tiempo indeterminado que deja sin servicio de transporte público urbano de corta y media distancia a todo San Juan. Centro comercial despoblado, gente obligada a utilizar otros medios para poder trasladarse y mucha indignación son las caras visibles de la protesta.

La UTA reclama los haberes adeudados del mes de enero y carga las tintas a las cámaras empresarias y al Gobierno provincial y nacional en virtud que, según dicen, esta demora en el pago se debe a un problema con los subsidios que este sector clave recibe.

La medida de fuerza afecta por completo el servicio y por ende a miles de usuarios que se movilizan en este medio de transporte público. Los sanjuaninos no tardaron en mostrar su malestar.

En un recorrido realizado por DIARIO DE CUYO, algunas de las pocas personas que todavía no se habían enterado del paro estuvieron varios minutos esperando en vano. "No sabía nada, me parecía raro que no vinieran. Vivo en Rivadavia, no sé en qué voy a volver", aseguró Lorena.

Juan, por su parte, hizo saber su bronca por la situación. "No puede ser, siempre termina perjudicado el usuario, la gente común que va a laburar. Tendían que dejar subir a todos gratis, como hacen con los subtes en Buenos Aires", dijo.

Por su parte, Rosa caminaba sobre la vereda de Avenida Rioja a la altura de Rivadavia, cuando hizo saber su enojo. "Me tuve que pagar un remis para venir. Trabajo por acá y no podía faltar, siempre lo mismo. Pagamos los trabajadores", señaló.

En las redes sociales, la reacción no fue muy diferente: