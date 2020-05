La crisis económica que suscitó la cuarentena por la pandemia ha puesto a las pymes industriales sanjuaninas en jaque a la hora de afrontar los costos de salarios, y ahora han acudido al Gobierno local para a ver si los ayuda a lograr más asistencia nacional. Dicen que todavía un 14% de las empresas no terminan de pagar los sueldos de marzo, y que un 50% de las pymes sólo llegó a cubrir la mitad de los sueldos de abril con fondos propios. Han tenido que tomar préstamos para cubrir esos gastos corrientes, algo que pone en peligro el futuro de los puestos laborales. Ante esa situación, el directorio de la Unión Industrial de San Juan envió una nota solicitando al Ministro de Producción, Andrés Díaz Cano; y al Gobernador Uñac, que gestionen ante autoridades de la Jefatura de Gabinete de Ministro y el Ministerio de Desarrollo Productivo la posibilidad de que se revisen y flexibilicen las condiciones establecidas para obtener la ayuda para al pago de salarios. En la entidad fabril dicen que a las pymes les resulta difícil cumplir con el requisito de tener menor facturación que el año pasado para poder ser beneficiaria del Salario complementario establecido por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), del decreto 332/2020. Para acceder a la ayuda salarial la pyme no debe tener un incremento nominal de ventas mensuales comparando los periodos marzo-abril de 2019 con los mismos meses del 2020. Aducen que esa exigencia no contempla la inflación del período, e indican que el índice de precios internos al por mayor al mes de marzo de 2020, que afecta a las estructuras de costos del sector industrial; muestra un incremento anual del 51,8% interanual, según INDEC.""Es complejo mantener la nómina de personal sin despidos, suspensiones o reducciones significativas de salarios", expresaron en la nota que lleva la firma del Presidente Hugo Goransky y del vicepresidente, Daniel Cano. Para dimensionar el alcance de la problemática hay que recordar que en San Juan existen 17.000 empleos en el sector industrial, según cálculos de la Unión Industrial. Por eso es que desde la entidad señalan la importancia de lograr la ampliación de las asistencias especiales del gobierno nacional, incluso para las empresas que han estado trabajando durante el aislamiento obligatorio, pues su niveles de ventas han caído significativamente: dicen que el 57% de pymes industriales reporta caídas de ventas en abril, en relación a los meses de enero y febrero superiores al 60%. El pedido para que la Nación amplíe el alcance del ATP incluso fue planteado por la UISJ directamente a Uñac en una reunión que éste mantuvo con los referentes de la Mesa de Productividad -que conforman industriales, mineros, exportadores y constructores- el pasado 12 de mayo. Goransky señaló que se están atravesando "momentos muy complicados" y recordó que muchas pymes locales en forma previa a la cuarentena ya estaban con un 50% de capacidad ociosa y con el parate económico eso se amplió a un 70 u 80%. Los industriales insistieron en que el fin primordial al reclamar esta asistencia es mantener las fuentes de trabajo, y si los planes de ayuda no se concretan o se ponen cada vez mas trabas, serán mas difícil continuar tomando créditos para gastos corrientes.

Reflotan viejo pedido

Otro pedido generalizado entre los industriales es el referido a brindar alivios fiscales a las economías regionales, principalmente a jurisdicciones como la de San Juan que están alejadas de los puertos y grandes centros urbanos de distribución nacional. Al respecto insisten en el restablecimiento de los beneficios regionales originalmente previstos por el Decreto 814/01, que fue eliminado por la Nación en la última reforma tributaria, y que permitía un esquema de compensaciones de aportes patronales con el IVA.