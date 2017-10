Objetivo. Mejorar la calidad de la atención de los ciudadanos cuando van a realizar un trámite es uno de los objetivos que se propone el plan encarado por el Gobierno sanjuanino.

Lograr que todos los expedientes en la administración pública sean digitales, hacer el seguimiento de las compras y contrataciones del Gobierno local en línea, inicio y seguimiento de los trámites a distancia, en definitiva lograr la desburocratización del Estado es el objetivo que se plantea la digitalización de datos encarada por el Ejecutivo sanjuanino. Hasta el momento, en esta tarea calculan que se han invertido unos 65 millones de pesos, que incluyen la implementación de los nuevos sistemas, la adquisición de equipos informáticos y la puesta en marcha del programa de conectividad, según dio a conocer Andrés Rupcic, secretario de la Gestión Pública.



El funcionario contó que apenas se inició la gestión y por pedido del gobernador Sergio Uñac, se pusieron a trabajar en un plan de mejoras hacia dentro de la administración pública, que redundará en beneficio directo al ciudadano. Y así detectaron que no había coordinación entre los ministerios ni entre reparticiones del Estado. "Se debía entender que la administración pública es una sola, que no podemos permitir que el ciudadano sea cadete nuestro para resolver las ineficiencias que tenemos y que también logremos la sustentabilidad en los proyectos que estamos implementando", explicó Rupcic.



Entre las primeras tareas encaradas se encuentran el sistema de gestión de expedientes y la firma digital, plataformas de compras y contrataciones en línea, un portal unificado para el ciudadano y la incorporación de los trámites a distancia.



Una de las primeras tareas que encararon fue la digitalización del Registro Civil, que ya se ha terminado y que está al servicio del ciudadano. Ahora, todos los trámites que se realicen en ese organismo quedan digitalizados, como puede ser una partida de nacimiento o un acta de matrimonio. Esa disponibilidad va a permitir en un futuro que cualquier otra repartición pública que requiera por ejemplo la partida de nacimiento, la va a poder solicitar en línea y no como ahora, que el ciudadano tiene que ir a solicitar la copia y presentarla en la repartición que se la pidió. Un beneficio directo es que se reducen los tiempos porque antes, si alguien necesitaba la partida de nacimiento, demoraba unos 40 minutos en el trámite y ahora la puede conseguir en apenas 10 minutos. Otro ejemplo del plan es que ya no hará falta, por ejemplo presentar el libre deuda de Rentas cada vez que una repartición lo requiere, sino que con el nombre y DNI de la persona se va a poder verificar online la situación fiscal de la persona.



Entre las ventajas del nuevo sistema, Rupcic mencionó que "se va a ganar en agilidad y transparencia, porque se va a poner información a disposición de los ciudadanos, por ejemplo de actos de gobierno. También hay optimización de recursos porque una empresa constructora que está atrás del pago de un certificado de obra, el gerente administrativo desde su oficina va a poder averiguar en qué área está y podrá determinar qué hace falta para agilizar el trámite".



El otro objetivo del plan es fortalecer la gestión por los resultados y la calidad de los servicios, lo que se logra con la mejora del funcionamiento de las unidades de planificación, incorporación de metodologías de evaluación de gestión de resultados, control de la ejecución presupuestaria y la promoción de la exposición de los datos públicos a través de portales.



Sobre los tiempos en que estarán disponibles estos cambios, el funcionario sostuvo que como hay muchas etapas asociadas a distintos proyectos es difícil calcular períodos. "Se trata de un proceso de mejora continua", pero estimó que para eliminar los expedientes en papel en el Estado deberán pasar dos años más.

Inversión

65 Son los millones de pesos invertidos hasta ahora por el Gobierno sanjuanino en el plan de desburocratización de la administración pública.

Tecnología

Internet

Uno de los objetivos que se propone el plan oficial en lo que respecta a infraestructura tecnológica es llegar con la conectividad a todo el territorio de la provincia e implementar zonas públicas de acceso a internet y con cero costos para la ciudadanía.