Muchas risas. En la puerta de las escuelas, el entusiasmo de los chicos se pudo percibir a simple vista. Hubo mucha alegría.

Finalmente, luego de 17 días de paro docente, hubo clases en todas las escuelas sanjuaninas. Es por esto que muchos chicos ingresaron a sus aulas ayer, por primera vez en el año. En este contexto, DIARIO DE CUYO recorrió algunos establecimientos escolares para conocer cómo fue el inicio de las clases. Los chicos dijeron que estaban felices de empezar con sus actividades escolares y de reencontrase con sus compañeros que no veían desde el año pasado, mientras que los papás dijeron estar aliviados y, a la vez, con dudas. "No sabemos si habrá nuevos paros y tenemos miedo de que les den contenidos nuevos de golpe, porque perdieron muchos días de clases", dijo Noelia Martínez, una mamá de un alumno de 4to grado de la escuela Antonio Torres, de Capital.

En la puerta de las escuelas el panorama era totalmente diferente al de hace unos días. El ruido de las rueditas de las mochilas en las veredas, los gritos, las risas y hasta algunos llantos fueron el indicio de que la actividad en las escuelas era normal. "Mi hija estaba ansiosa. A ella le gusta mucho la escuela y estaba con muchas ganas de empezar. Arranca Primer grado y quiere usar sus útiles nuevos", dijo Ailén Antico, mamá de una nena de la escuela Normal Sarmiento. Al igual que ella, algunas madres dijeron que durante los 17 días de paro, los chicos de esa escuela recibieron actividades de parte de sus docentes para que no llegaran al inicio de clases tan desorientados. "Igualmente, les hacía falta empezar. Estamos aliviados y muy contentos, porque los chicos extrañaban la rutina de la escuela y a sus compañeros", agregó Luisa Lorenzo, otra mamá de esa escuela, mientras que su hija no borraba la sonrisa de su cara, al saber que estaba por ingresar a su aula por primera vez.

En otros establecimientos escolares los papás dijeron que además de estar alegres como sus hijos, tenían algunas dudas y miedos. "Las primeras semanas suelen ser para repaso, pero ahora no sabemos cómo será. Esperamos que no les den muchas actividades de golpe con el objetivo de ganar tiempo. Igualmente estamos contentos de que hayan empezado porque estaban con muchas ganas de hacerlo", dijo Jésica Cortínez, una mamá de un nene que ayer comenzó 2do grado, mientras que papás de otras escuelas como la Sarmiento, Ángel de Rojas y Antonio Torres, entre otras, dijeron que "necesitaban" que los chicos tuvieran clases. "No sabemos cómo se trabajará para poner los chicos al día con los contenidos y no sabemos qué pasará con los paros, porque los docentes arreglaron, pero no descartaron volver a la huelga", agregó Luis Bustamante, un papá de un alumno de 5to grado.