Para evitar quedarse con el local vacío en plena crisis económica, las inmobiliarias sanjuaninas están implementando diversas estrategias para mantener a los inquilinos de rubros que están trabajando a medias, o directamente han parado su actividad a causa de la cuarentena obligatoria.

Desde facilidades de pago y quitas que van desde el 20, 30; y hasta el 50% del valor del alquiler del mes de abril se están produciendo por estos días, según datos del Colegio de Corredores Inmobiliarios, confirmados en el sector privado. "Hay realidades distintas, y las inmobiliarias matriculadas, como las que forman parte de esta entidad, han activado ayudas", aseguró titular del Colegio, Josefina Pantano. Contó que en el caso de los almacenes, farmacias y locales de cercanía que siguieron trabajando, el pago del alquiler ha sido en tiempo y forma. A los que tienen una actividad prohibida, pero han podido solucionar en algo la situación mediante la implementación de actividad online o delivery, les están ofreciendo planes de pago sin interés y también bonificaciones que rondan el 20 o el 30% sobre el alquiler correspondiente.

Por último, en los casos más complicados, de aquellos rubros que no pueden abrir desde el 20 de marzo pasado en que se implementó la cuarentena obligatoria, las quitas del alquiler llegan al 50%. Estos salvavidas corren para este mes, pero es muy posible que se extiendan en el tiempo, mientras dure el aislamiento obligatorio y el comercio no pueda abrir.

Mariano Moya es uno de los que logró dos de estos acuerdos en los locales de telefonía celular y servicio técnico que tiene alquilados a distintos locadores en el microcentro capitalino.

Pantano comentó además que se ha armado una mesa de negociaciones, integrada por el Colegio de Corredores, la Cámara de Construcción e Inmobiliaria y la Municipalidad de Capital, para atender las situaciones de propietarios e inquilinos. La idea es que exista un "esfuerzo compartido", y que las partes "aguanten" para evitar que algún local comercial vaya a cerrar a raíz de esta situación extraordinaria por la pandemia. La entidad también solicitó al gobierno que se permita a las inmobiliarias trabajar a puertas cerradas y con todas las precauciones sanitarias. Además se esta armando un protocolo para realizar mudanzas en casos excepcionales, para solucionar problemas urgentes. ""Por ejemplo se dan situaciones en que alguien debe venir desde un departamento a vivir a la ciudad, y no puede darse porque están prohibidas las mudanzas debido a la cuarentena", indicó la profesional. Para ese tipo de situaciones se está analizando algún tipo de solución junto con el Gobierno.

Cruce con la Asociación de Inquilinos

La titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios refutó los dichos del titular de la Asociación de Inquilinos, Víctor Bazan, respecto a que las inmobiliarias no entregan CBU para que el inquilino pague el alquiler y que están amenazando con desalojos a quienes no pagan. ""Ninguno de los 200 asociados estamos incumpliendo la ley, no tenemos tratos agresivos con inquilinos sino que estamos ayudando en esta crisis, y es una calumnia que estamos apretando con desalojos", dijo Josefina Pantano. Agregó que el 70% de los alquileres familiares de abril se pagaron (la otra entidad dijo que el 70% no podía pagar) y que un porcentaje del 20% no está bancarizado por diversos problemas. "No puede imputar un carácter genérico a las inmobiliarias, pedimos que se retracte", indicó.

""Me dieron una mano"

Mariano Moya alquila dos locales a pocos metros uno de otro, en Ignacio de la Roza entre Rioja y Tucumán, del rubro telefonía móvil, servicio técnico y accesorios. ""Gracias a Dios los locadores entendieron la situación y me dieron una mano", dijo. Añadió que con uno de los propietarios acordó hacer una financiación "del mes o de los meses que no pueda pagar", una vez que se reanude la actividad comercial. Con el otro arregló una quita del 50% del alquiler. "Este salvavidas es por abril, pero si mayo es igual creo que hay ánimo de renegociar" dijo. Moya contó que un local lo atiende él y el otro (foto) su mujer y un empleado.