El equipo de investigadores de la UNSJ que creó la aplicación para prevenir el contagio del coronavirus.

Mientras la lucha por el coronavirus sigue y el número de contagiados crece en el país, investigadores de la Universidad Nacional de San Juan trabajan en una app para celulares que ayuda a los usuarios a mantener la distancia social recomendada para prevenir contagios e, incluso, permite saber si se estuvo cerca de alguna persona contagiada con el virus. El sistema, que tiene un 70 por ciento de avance, ya fue presentado a las autoridades de Salud de la Nación, que le dieron el visto bueno.

“El objetivo general del proyecto es colaborar en el proceso de identificación de individuos que estuvieron en contacto cercano con una persona infectada con Covid-19, para, de esa manera, activar mecanismos de control”, explicó Emilio Ormeño, investigador del Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas y autor del desarrollo de la app que, si bien aún no tiene nombre definitivo, se conoce ahora como Sistema de Apoyo al Distanciamiento Interpersonal para la Reducción de Contagios (SADIRC).

Ormeño explicó además que, la idea es que la gente baje la aplicación que puede ser provista por el Gobierno o por Google Play. Una vez que la tenga, debe activar el bluetooth.

“El sistema permitirá obtener el o los números de teléfono móvil de los individuos que estuvieron físicamente cerca del dueño de cada teléfono, codificarlo y almacenarlo en el aparato por un tiempo prudente –por ejemplo, los 14 días de posible aparición de los síntomas-. Esa información estará a disposición de los administradores del sistema, en este caso serían las autoridades del Ministerio de Salud”, detalló el creador.

Entonces, cuando una persona es diagnosticada con la enfermedad, se analiza qué códigos de celulares ha tenido cerca en los últimos días. A través de ellos, el administrador puede conocer los números de teléfono de esas personas y avisarles, a través de un llamado o mensaje, que podrían estar en riesgo, para luego tomar las medidas de precaución necesarias.

“En este sentido, hay que aclarar que todo es anónimo y que el único que puede acceder a la información es el administrador, no así los usuarios”, aseguró Ormeño. Y destacó que, la app cumple todos los requisitos legales de la ley 25.326 de protección de datos personales.

Sumado a eso, la aplicación estará constantemente midiendo la distancia a otros celulares. Por eso, si está a menos de 2 metros (la distancia social recomendada para evitar contagios) de otro u otros dispositivos, emitirá un alerta, ya sea de vibración y/o sonido, para indicar al dueño del teléfono que se aleje.

Los desarrollares pensaron también en cómo incentivar a la gente a usar la app. Con ese fin, idearon dos mecanismos. Por un lado, proveer a través de ella noticias y medidas vinculadas al coronavirus y emitidas por entes oficiales. Por otro, incorporar mecánicas de juego como, puntaje por mayor tiempo de uso, insignias o medallas, colección de ítems, etc.

En cuanto a sistema similares, el profesor comentó que: "Actualmente existen aplicaciones que también utilizan Bluetooth para determinar cercanía, para fines similares. No bien comenzamos a desarrollar la aplicación, nos enteramos que el gobierno de Singapur había lanzado una aplicación similar. Al tiempo Google y Apple lanzaron otra. Nuestra aplicación se diferencia en los siguientes aspectos: seguridad debido a que no hay acceso a servidores en la nube y todo se registra en el dispositivo; privacidad dado que no registramos ubicación física ni geográfica, y consentimiento, únicamente con el consentimiento del paciente es que se accede a los datos".

El desarrollo de la aplicación sanjuanina "está en un 70 por ciento aproximadamente. Ahora estamos realizando pruebas en dispositivos físicos y en plataformas de prueba en línea. Y resta crear el entorno gráfico de diseño. Una vez que lo terminemos vamos a volver a presentarlo ante las autoridades para que se analice la posible aplicación”, indicó Ormeño sobre el desarrollo en el que también trabajan Sergio Zapata, director del Instituto de Informática; Pedro Zárate, especialista en informática legal; y Claudio Alessio, doctor en Filosofía y especialista en juegos. También se sumó al equipo Gabriel Salcedo, quien es diseñador Gráfico y se encargará de realizar el entorno digital de la aplicación.