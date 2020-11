Un festejo de cumpleaños que se excedió del horario permitido de acuerdo a las normas vigentes por la pandemia generó un verdadero revuelo. Anoche, en un local gastronómico de Santa Lucía, la reconocida familia Recabarren, vinculada a la música y las tradiciones sanjuaninas, festejó el cumpleaños del Aparcero Mayor de Cuyo, Jorge Darío Bence.

Pero todo terminó mal cuando la policía cayó al lugar y comprobó que por la hora estaban violando las reglas, obligando la intervención del fuero de Flagrancia. El tema generó una innumerable cantidad de comentarios en las redes sociales porque, como si fuera poco, en la redada también quedó envuelto un funcionario de Turismo -Lucas Pringles, coordinador de Producciones Artísticas-, que pasado este mediodía presentó la renuncia.

Por la tarde y utilizando su cuenta de Facebook, Javier Recabarren salió a defenderse y, llamativamente, en buena parte cargando sus tintas contra el periodismo, cuando toda la información salió desde fuentes policiales y judiciales.

"Salgo a dar la cara por no ser un delincuente, salgo a decir presente traigo en mis manos verdad", inició su posteo. Y agregó, se trata de "un lugar con habilitaciones, con distanciamiento social, con el uso de las prevenciones que nos recomienda la gente de Salud y entiendo a quien crea que estuvo mal. Yo particularmente Javier Recabarren no me arrepiento de haberlo visto sonreír cuidándose tras un barbijo a mi querido padre al cumplir los 90 años. No muchos hijos van a poder entenderme ni hago apología de esto".

Además, el hombre indicó que "el local en el que estuvimos no está abierto para nosotros, es un lugar que trabaja durante la semana y nosotros para no romper protocolos en casa decidimos asistir allí. No estuvimos detenidos, no somos delincuentes, tan solo rompimos limites horarios y a causa de eso nos hemos hecho cargo de la responsabilidad que esto amerita".