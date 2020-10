En la conferencia de prensa matutina de Salud Pública, la Jefa de Epidemiología Mónica Jofré dio una serie de recomendaciones para extremar las medidas de seguridad sanitarias, entre ellas: uso correcto del tabapoca, higiene de constante de manos con agua y jabón y uso de alcohol gel.

"Toda aquella persona que tenga síntomas leves debe hacer la consulta médica correspondiente", comentó Jofré. Y continuó: "Hemos visto que muchas personas no consultan cuando tienen un 'moquito', o tos, o dolor de cabeza, hay que consultar porque aquellas personas que son asintomáticos o que poseen síntomas leves son generalmente los que más contagian a los demás".

Otra de las recomendaciones de la jefa de epidemiología fue la de esperar los resultados de hisopados en el domicilio particular. "El domingo pasado tuvimos un caso positivo y cuando lo fuimos a informar, la persona no se encontraba en su casa, estaba paseando. Esto no puede suceder, debemos tomar conciencia y cuidarnos. Igual que si una persona es contacto estrecho de un positivo, se debe aislar en su domicilio durante 14 días y realizar la consulta médica pertinente", finalizó Jofré.