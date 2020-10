En la conferencia matutina de Salud Pública realizada esta mañana, la Jefa de Epidemiología, Mónica Jofré indicó que se aproximan las fiestas de fin de año y "poder celebrarlas con los seres queridos dependerá exclusivamente de la actitud responsable que tengamos ahora frente al coronavirus".

Jofré indicó que cumplir con las medidas sanitarias conocidas como: distanciamiento social, uso correcto del tapaboca, uso de alcohol gel y cumplimiento de los plazos correspondientes de aislamiento en caso de contacto estrecho y personas testeadas, será determinante a la hora de definir la manera en que cada persona celebrará las fiestas de navidad y fin de año.

"Muchos piensan que falta mucho para las fiestas pero no es así, queda muy poco, las fiestas están a la vuelta de la esquina y hay que ponerse a pensar la manera en que queremos pasarla", dijo la Jefa de Epidemiología. Y agregó: "Seamos responsables, ya sabemos de qué manera cuidarnos, está en la responsabilidad de cada uno y la que tengamos como sociedad ver la forma en que vamos a pasar las fiestas: aislados en casa sin poder juntarnos o junto a nuestros seres queridos".

Otras definiciones de Jofré en conferencia:

Nuevo test rápido de antígenos:

"Hace una semana que ya lo estamos utilizando. Es un test que solo se realiza solo en los primeros cinco días desde que la persona tiene síntomas. Si la persona presentó síntomas y ya pasaron más de cinco días, no es recomendable hacerlo".

Uso correcto del tapa boca y nariz:

"Siempre hemos aconsejado que el tapaboca y nariz sea de algodón. Debe tener dos capas y en el medio se utiliza una servilleta, la cual se cambia cada dos horas. También es recomendable que si vamos a trabajar o salir por más de dos horas nos llevemos al menos dos tapabocas".

Aislamiento y control de las personas aisladas con síntomas:

"Ya sea que una persona con síntomas tenga un hisopado negativo o un test de antígenos negativo debe mantener el aislamiento durante 14 días. Si hoy estuve en contacto con alguien positivo y tengo síntomas y a los dos o tres días me hago un PCR y me da negativo, y vuelvo a testearme a los 6 días y me da positivo, estuve muchos días contagiando a otras personas, debemos ser responsables".