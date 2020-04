Luego de que la cuarentena se extendiera en el país y que por consecuencia la angustia del encierro sea más larga, sanjuaninos dijeron que lo que más extrañan son las juntadas familiares. Abrazar a un padre, darle un beso a un abuelo o poder pasar más días con sus hijos son algunas de las cosas que anhelan las personas en la provincia. Esto, lo dijeron en una encuesta que DIARIO DE CUYO realizó a 80 sanjuaninos adultos.

¿Qué harás el primer día que puedas salir de la cuarentena? ¿A qué persona/s querés volver a ver?

¿Qué enseñanza te deja esta situación? ¿Qué es lo que más extrañás hacer? ¿Qué cambiarás de tu vida a causa de esta pandemia? Y, ¿Estás respetando 100% las restricciones de la cuarentena? Fueron las preguntas que los sanjuaninos respondieron.

Algunos pensaron y dudaron qué contestar, mientras que otros no tardaron ni un segundo en dar su respuesta. Pero prácticamente todos, dijeron que lo que más extrañan es a sus familiares, y que como consecuencia lo primero que harán cuando puedan dejar la cuarentena será reunirse a charlar, a darse abrazos y a festejar si todo sale como lo desean.

"Ir a la casa de mi mamá", "juntarme con mis hermanos", "abrazar a mi ahijada", "comer un asado en familia y poder darle un beso a mis sobrinos" fueron parte de las respuestas que dieron las personas encuestadas. Algunos lo dijeron con seguridad, pero otros no pudieron evitar que la voz les temblara y dejara en evidencia que anhelan mucho hacer lo que estaban contando.

Además de extrañar a su familia, muchas personas dijeron que les gustaría volver a trabajar, llevar a los chicos a la escuela, poder elegir qué hacer y a dónde ir, y transitar por las calles con libertad.

Si bien estas respuestas se repitieron, hubo algunas que sorprendieron. Por ejemplo, algunos contaron que les hace falta seguir con la rutina, la misma que es ninguneada a diario cuando la vida es normal. "Extraño sentarme en el pasto", "tomar un helado", "ir al gimnasio", "salir a tomar un café" y "poder pasear por el parque" fueron otras frases de los encuestados al comentar lo que anhelan.

Tal como lo dijeron varios especialistas hace unos días la cuarentena es un momento para pensar.

Además de proteger la salud de la población, quedarse en casa significa un desafío y la mayoría de las personas comienzan a replantearse algunas cosas. En ese sentido los encuestados fueron claros y en pocas palabras dejaron al descubierto cómo se sienten, qué valoran ahora que no pueden salir y hasta dijeron cómo les gustaría poder vivir luego de que esto termine.

La fragilidad que tienen las personas y lo indefenso que se puede ser ante algo externo es una de las reflexiones que hicieron. "Esta pandemia nos mostró que hay amenazas que afectan a todos por igual, sin importar clase social, sexo o país", dijo Rosario González, una mujer de 35 años y muchas personas más dijeron que el coronavirus los hace sentir, como nunca antes indefensos.

A la pregunta ¿qué cambiarás de tu vida a causa de esta pandemia? los encuestados respondieron valorar lo cotidiano como dar un abrazo al llegar a casa, saludar con un beso a los hijos cuando es la hora de dormir, conversar a la hora del almuerzo y disfrutar del tiempo libre.

"Desacelerar mi vida", "bajar un cambio en el día a día", "evitar vivir tan apurado sin detenerme a mirar las cosas lindas que nos pasan" y "darnos cuenta y apreciar que en ocasiones tenemos problemas y soluciones a mano" fueron otras de las cosas que los sanjuaninos, quienes aseguraron que están cumpliendo lo mejor posible con la cuarentena (algunos sólo salen a hacer compras necesarias o a trabajar), dijeron qué se replantean para mejorar cuando las puertas de cada casa se puedan abrir en el momento que cada uno lo desee.

Protagonistas

ANDREA ARROYO - 42 años

"Creo que luego de la pandemia los aprendizajes serán particulares. A nivel sociedad creo que nos vamos a olvidar rápidamente, porque los argentinos somos egoístas. El año que viene no nos vamos a acordar lo que pasamos. Esta situación nos demuestra que somos muy frágiles, más de lo que pensábamos, y que hay gente muy egoísta que no piensa ni un poco en el prójimo. Además, esta pandemia nos deja de enseñanza y nos hace pensar que no estamos preparados para algo que desafíe nuestra supervivencia. Parece que vivimos en una película".

NATALIA LÓPEZ - 34 años

"Con esta crisis sanitaria confirmé algunas creencias que ya tenía: hay que valorar lo cotidiano, hay que preocuparse menos por lo económico, que la tranquilidad no tiene precio y que hay más gente, que lo creía, que no se quiere a sí misma ni respeta a los demás. Cuando nos digan que esta pandemia llegó a su final voy a hacer lo que me gusta y voy jugármela por lo que me hace feliz. No pienso dejar las cosas para mañana como lo vine haciendo, porque realmente no sabés que te depara el destino. A la rutina le agregaría hacer las cosas que tengo pendientes".