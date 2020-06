Si bien se ratificó ayer, por amplia mayoría, la prórroga de los mandatos de todas las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) hasta que pase la situación de fuerza mayor generada por el coronavirus, la Asamblea Universitaria deberá reunirse nuevamente para subsanar el último escollo. Así lo indicó el rector Oscar Nasisi ante los asambleístas al resaltar su compromiso de convocar a un nuevo encuentro antes del 30 de este mes para tratar la suspensión del artículo 200 del Estatuto Universitario. Es que dicho artículo establece que "todas las autoridades electas asumirán el 1 de julio", cosa que no sucederá debido a la postergación de los comicios. De ahí la necesidad de estirar el período de los funcionarios.

La Asamblea refrendó (con 100 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones) la decisión que había tomado el Consejo Superior de prorrogar los mandatos. Entre los asambleístas se habían desatado interrogantes, dado que en la convocatoria no se había fijado el tratamiento de la modificación o suspensión del artículo 200. El tema sobrevoló en la sesión virtual, aunque no fue debatido porque no se encontraba, justamente, en el orden del día.

Tal parte del estatuto debe ser retocada porque, si no, las autoridades incumplirían con su propia normativa. Frente a la ausencia del tema, la opción que barajaban fuentes universitarias era que la propia Asamblea se autoconvocara, debido a que el punto debe tratarse antes de que se cumplan los mandatos, los cuales vencen el 30 de este mes, por lo que el fantasma de la acefalía está presente. La alternativa había surgido porque la convocatoria de la Asamblea (que hace el rector o el Consejo Superior) debe ser con 10 días de antelación, por lo que los plazos no dan. Pero al final, el camino se allanó en base al reglamento de la Asamblea, el cual establece que, para todo punto que no esté previsto, se pueden aplicar las pautas del funcionamiento del Consejo Superior, el que, en caso de extrema urgencia, permite achicar los plazos para la citación, explicaron las fuentes.

En ese marco, Nasisi remarcó su compromiso de convocar a la Asamblea "lo antes posible", aunque destacó que todavía no tiene decidido cuándo lo va a hacer. Y sí reconoció que es estrictamente necesario llevar adelante la nueva sesión antes del 30 de junio. El rector habló de la suspensión del artículo que marca la fecha de asunción de autoridades y señaló que "una modificación sería algo más complejo, ya que se necesita de un texto que contemple todas las opciones que se puedan suscitar hacia adelante, como una nueva pandemia", dijo Nasisi. A su vez, tal cambio en el estatuto debe ser aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación.

La suspensión de un artículo del estatuto no está contemplada en la normativa de la UNSJ, por lo que las fuentes explicaron que la movida es excepcional debido al escenario actual de pandemia e indicaron que lo más conveniente sería que la votación cuente con el respaldo de las dos terceras partes, es decir, una mayoría calificada.

En la previa de la sesión, entre los asambleístas había reinado el malestar porque no se permitía la discusión fuera del temario y porque algunos no estaban conformes con la prórroga sin un plazo determinado. No obstante, el resultado fue abrumador. Incluso, el sector de la vicerrectora Mónica Coca, que sí había postulado fecha de extensión de períodos, respaldó la postura oficial, con el argumento de sostener la institucionalidad de la UNSJ y evitar la acefalía.