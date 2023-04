Luego de varias idas y vueltas, ayer se realizó la reunión entre autoridades nacionales, de la Casa de Sarmiento y de las entidades culturales que se opusieron y criticaron la 'fiesta electrónica' que se realizó en el museo. Y lo más provechoso del encuentro se dio entre las partes locales, que se comprometieron a mantener el diálogo sobre las futuras actividades organizadas en este Monumento Histórico para evitar nuevos desencuentros. Ocurrió tras el fracaso de la reunión que arrancó con la Secretaría de Cultura de la Nación, que participó de manera virtual, no presencial como anunciaron.

Se apagaron las pantallas y el clima cambió. Silvina Vázquez, directora de la Casa de Sarmiento, se emocionó cuando dijo que la 'intención jamás fue hacer algo que atentara contra el Museo'. Mientras los miembros de la Asociación Amigos de la Casa Natal de Sarmiento, de Accodepas y de la Asociación Nacional de Museos Privados filial San Juan, agregaron que su reclamo no apuntaba contra su persona, sino en repudiar cualquier actividad que pusiera en riesgo el valor cultural y la condición edilicia de la casa del prócer.

Los paños fríos los puso Arturo, uno de los empleados de la Casa, cuando contó cómo se planificó y cómo se desarrolló (qué tipo de sonido usaron para no dañar la casa, el sistema de seguridad, etc.). 'Si esto se hubiera difundido antes de la actividad o cuando se generó polémica, no hubiéramos llegado a este extremo. Creo que este es el camino, recuperar el diálogo, mantener el contacto y charlar sobre las actividades futuras en la Casa, con respeto y buena predisposición', dijo Silvina Manzini, representante en San Juan de la Comisión de los Museos Nacionales.

El resto estuvo de acuerdo, incluso la directora del Museo, que invitó a los presentes a recorrer el lugar para que vieran todas las mejoras y trabajos que se hicieron durante su gestión, luego de que las entidades también criticaran la falta de mantenimiento del edificio.

La reunión arrancó a las 14 como estaba pautado, pero con modificaciones que causaron el enojo de las entidades culturales que asistieron. Cuando ingresaron a la Biblioteca de la Casa Natal se encontraron con una pantalla porque las autoridades nacionales participarían vía Zoom. Lo mismo que la directora de la Casa Natal, con la diferencia de que ella estaba en la habitación de al lado. 'Esto es una falta de respeto y un destrato. Suspendieron la reunión anterior porque las autoridades nacionales querían estar presentes y ahora salen con que van a participar virtualmente. Deberíamos suspenderla', dijo Jorge Cocinero, presidente de Accodepas.

Tras el comentario, se sumó a la reunión la directora del Museo, que contó con el apoyo de Valeria González, de Cultura de la Nación, quien no aportó ninguna respuesta a los requerimientos de las entidades locales.