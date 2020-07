Un terreno de unos 3.000 metros cuadrados ubicado en el cruce de calle Paula Albarracín de Sarmiento y calle Colombia es el centro de discusión entre dos partes. Por un lado la Escuela de Enología, que reclama su propiedad, y por el otro, la familia Miranda-García, que se instaló allí en la década del "60 y que busca que el Estado les escriture el terreno.

El problema viene de vieja data y ambas partes buscan llegar a un acuerdo que le ponga fin al conflicto, aunque lógico, ninguna quiere ceder. Según Agustín Miranda (76), su suegro Cristóbal García se instaló allí en los años "60 con un permiso de quien fuera director de la Escuela por esos años, aunque no recuerdan el nombre. "Mi suegro tenía un contrato en el Médano de Oro donde producía verduras orgánicas, el director le ofreció a Cristóbal este campo que estaba perdido porque era todo campo, sin nada. Yo te doy permiso para que vas y cultives, le dijo", contó Miranda. Fue entonces que García se instaló allí, levantó un rancho de adobe y cultivó 12 hectáreas de parrales para la escuela que, como forma de agradecimiento, le permitió que cultive frutas y verduras para vender. "Fue un flor de negocio para ambos, para García porque sacaba verduras gratis y para la escuela también porque dieron tan buena producción que cosechaban 600 toneladas de uva y llegaron a producir 250 mil litros de vino. La Cooperadora de la Escuela pegó un salto porque vendieron vino como nunca", dijo Miranda en su versión.

"Hay predisposición de Fiscalía. No sé quién los protege ni por qué nunca los sacaron".

SERGIO MORENO-Director Escuela de Enología

Después el directivo se fue, y el contrato se fue renovando hasta que después de trabajar durante 20 años García falleció pero su hija Rosa (56) ya había formado familia con Miranda e incluso ya habían levantado también una casa aparte. "En los casi 60 años que llevamos acá jamás hemos tenido ni un sí ni un no con los otros directivos. Es este señor el que ahora nos quiere sacar, hizo un escándalo. Nosotros estamos respetando la ley, si la ley dice que nos tenemos que ir, nos iremos, pero no somos usurpadores", aseguró Agustín Miranda, el hombre de 76 años que se encuentra habitando junto a su familia el lugar. Los dichos de Miranda van dirigidos a Sergio Moreno, director de la Escuela de Fruticultura y Enología que encabezó la lucha para recuperar esos terrenos.

"El nuevo Código Civil dice que llevando 10 años de ocupación, esto ya nos pertenece".

AGUSTÍN MIRANDA-Ocupante del terreno

El directivo, que hoy defiende los derechos de la institución educativa, explicó: "Miranda hace muchos años que usurpó en el lugar donde vivió su suegro por un supuesto arreglo de palabra, y encima después empezó a extenderse. A pesar de que hubo denuncias en Fiscalía de Estado, en la Policía y en el Ministerio de Educación, nunca nadie los pudo sacar. Han hecho mensuras y cada vez se van extendiendo más", comentó enojado el director. "Desde que estoy en la escuela hace 2 años es la tercera mensura que hace y en esta última una fiscal me dijo que era legal lo que habían hecho y que no nos podíamos negar, pero no entiendo cómo pueden realizarlo si ellos están dentro de un terreno fiscal del Gobierno provincial y del Ministerio", aseveró.

La familia Miranda-García construyó una casa sismorresistente de dos pisos a la vez que cuenta con cinco departamentos de 60 metros cuadrados, un lavadero, una gomería, un taller metalúrgico y un parripollo, en donde trabajan los dos hijos de Miranda y que sirven de sustento para unas 10 familias, según Miranda. Por su parte, Moreno siguió con sus reclamos: "Alquilan esos locales y hacen usufructo de algo que no les pertenece, encima están prendidos de la electricidad, del agua, de todo", comentó el director. Miranda se defendió: "Hay cuatro medidores a nombre de mi señora, la línea de gas es una obra civil que nosotros hemos pagado. Cuando quisimos pagar los impuestos correspondientes a este sector no se podía porque había que desglosar. Ahora tenemos los impuestos pagos por estas 18 hectáreas, estamos pagando los impuestos municipales y Rentas".