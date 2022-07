En plena pandemia y con el club prácticamente a puertas cerradas,

Luis salinas

Cristian iniciamos la idea que antes el club tenía una mala imagen con la hinchada y queríamos mejorarla h ayudar al club en pandemia estaba abandonado no tenía agua en los baño entre todos hicimos una unión y poner una moneda cada uno y empezamos hacer rofas choco día del niño y hacer una campaña de socios para sacar club adelante. Secretaria nos dijo luces y pintura y nosotros ponemos la mano de obra. Hay muchos chicos que no están bien económicamente no somos varravagras no es violencia. Nosotros nunca pensamos que rtso se iba hacer tan grande ahora todos quieren apoyar. LA famosa es un grupo lote32 villa San dakian barrio la estación. Antes habían peleas y logramos la unión juntamos un referente de cada barrio y que cada uno hiciera cargo de cada banda así nació la Famosa hacen 2 años. Hay gente grande y chicos. Vendíamos pollos. Nosotros tenemos un tesorero estamos bien organizados. Algo que donen lo publicamos. La mano de obra obra club no quería pagar. Hicimos baños de la platea y popular sacamos plata de nuestro bolsillo. Todo sale del corazón por ahí nos cansa y se va sumando. Ahora la dirigencia se quiere sumar y nosotros no queremos involucrarnos involucrarnos nadie con político. Todo esfuerzo propio. 15 estamos al frente. Estamos llrnando la cancha ahora la gente volvió la familia. Nos costó un montón oarar las peleas robaban dentro de la tribuna. Esos pibes que hacian desorden ahora vienen y apoyan. Exigimos un rendición de cuentas por parte de la dirigencia. Vamos a seguir trabajando igual aparte del club sea el presidente que sea. La idea es hacer una sede del hincha para exigir cuentas. Queremos hacer una oficina que no sea en el club y manejarnos desde ahí.

[8:03 p. m., 6/7/2022] Vane Chaparro: Hemos hecho donaciones a villas y sin lucro. Queremos cambiar la imagen que nosotros tenemos. Que la gente siga viniendo en todos los partidos estamos haciendo chocolate con donaciones. Nos juntamos un día antes hacer facturas y rosquitos.

Barrio belgrano. Villa krause. Calcuta. 2 de abril. Lote 18. Villa sivori. Villa las catas.



Construcción de baños. Torres de luces . Pinturas de las paredes. Entradas del club. Baños. Pintura por dentro. Dibujos en conjunto con el municipio. Ellos marcaban el dibujo y nosotros pintaban. No entendemos porque el club estaba tirado si la ayuda estaba. Le firmamos cada tarro que gastamos. Mostramos metros cuadrados. Todo se está haciendo con claridad. Chori para chicos que están internados o que siguieron accidentes.

Todos somos laburantes y nos cuesta. Cristian alcaraz 2645820419

Locro hicimos por el frío. Hemos hecho comedor en las villas asentamiento 5 y pellegrini se inundo y le llevamos ropa y mercadería. Muchos chicos humildes hicimos un locro y fue un éxito y nos faltó. Nunca pensamos q iba venir tanta gente.

Juntamos todas las tardes a limpiar y pintar el club. Lote 32 soy plomero. Cristian gasista villa krause.