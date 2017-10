Florencia Valdez tiene 20 años y es la nueva reina de Albardón para la Fiesta Nacional del Sol 2018.



La joven albardonera cursa segundo año de Abogacía. En este contexto dijo que en el país la Justicia es lenta y que es necesario mejorar algunas leyes. Además, comentó que le gusta escuchar música, estar con sus amigos y que está feliz de poder representar a su departamento.



-¿Qué objetivos te propusiste como reina?



-Me gustaría apoyar a personas que lo necesitan. Además mi objetivo es convertirme en la embajadora de mi departamento y poder mostrar lo que tenemos. Albardón está en pleno desarrollo y hay mucho por ver. Quiero difundir nuestro departamento y su cultura.



-¿Estás de novia?



-Sí, hace un año y un mes. Él me apoya mucho con la candidatura. Desde el primer momento me acompañó. Cuando le conté que quería presentarme su respuesta fue que iba a ganar. Es una persona que respeta mucho las cosas que me hacen bien.



-¿Qué opinas de la Justicia?



-La Justicia es lenta y hay que mejorar algunas leyes. Una justicia lenta no sirve. Estaría bueno agilizarla. Hay leyes que se contradicen y sería necesario estudiarlas para mejorarlas, para que todo el país esté mejor.



-¿Qué rama de la abogacía te gusta?



-Me gustan mucho los derechos del trabajador. Hay personas que no conocen sus derechos como trabajador. Muchas veces las personas aguantan muchas cosas por necesidad, pero es necesario que sepan que tienen derechos y se deben respetar.