Más de un centenar de personas se manifiestan en la Plaza 25 de Mayo en la tarde de este viernes, movilizadas por el reclamo de Franco, el hombre quien planteó judicialmente que no se permita a su pareja que se le realice una interrupción voluntaria de embarazo (IVE) porque él quiere responsabilizarse del niño por nacer.

Sin la presencia de Franco, la marcha estuvo compuesta por dos grupos locales: ‘La Ola Celeste’ (no están de acuerdo con el IVE) y ‘Papás en Lucha’ (tutores que tienen conflicto judicial con su ex pareja que les impide vincularse con sus hijos). Leonardo Pantano, representante de ‘La Ola Celeste’, afirmó: “Que un padre esté luchando para que no se aborte a su hijo es algo que no puede pasar. (Franco) ofreció todo: desligar de toda responsabilidad a la madre. Creo que no hay mucho más por discutir, es sentido común. La criatura ya existe”.

Papás en Lucha ya había anunciado el pasado lunes realizar una manifestación en esta jornada reclamando la situación de padres que no pueden ver a sus hijos. Emilia Palacio, al frente de esta agrupación, aseguró que la manifestación busca "que la sociedad tome conciencia que la prioridad son los niños. La justicia lenta no es justicia. La obstrucción es una forma grave de maltrato infantil. Las denuncias falsas son un delito y también deben ser penadas por la ley".

