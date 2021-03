La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanza hacia la presencialidad en forma progresiva y apura herramientas para concretarlo. Esto es clases y evaluaciones presenciales en los últimos dos años de cada carrera, donde el número de estudiantes sea reducido y acorde al cuerpo docente y espacio disponible. Asimismo también se ha considerado un acompañamiento o contención con actividades puntuales, entre los alumnos de primer año, todo bajo estricto protocolo y bajo la supervisión controlada entre los departamentos de las diferentes facultades. Todo un paso en contexto de pandemia para una casa de estudios que concentra más de 26 mil alumnos entre los de grado, posgrado e institutos preuniversitarios.

Así lo estableció ayer el Consejo Superior con propuestas para dar mandato a los miembros paritarios que se reunirán el próximo viernes. Si bien en el documento se habla de un alto porcentaje de virtualidad en los contenidos de predominio teórico, es en concreto un marco normativo de aproximación a lo presencial que podrá ser adaptado por cada facultad según sus realidades y carreras. En el caso de la Facultad de Filosofía, por ejemplo, con gran cantidad de profesorados entre sus opciones, la intención es buscar una alternancia entre lo presencial y virtual para los de primero y segundo año (por ser los de primero quienes no pudieron cursar). "Hay un alto componente de formación docente en nuestras carreras y eso no es lo mismo virtual, así que ya pensamos en un apoyo a estos chicos con tutores que pueden ser alumnos recientemente egresados", contó Rosa Garbarino, decana de la Facultad de Filosofía. Por el lado de Sociales y según su decano Raúl García, lo que se baraja es que los de primer año tengan al menos tres encuentros presenciales al mes con tramos de algunas materias, además de la ambientación a la vida universitaria. "Son chicos que no terminaron su secundario como es habitual, así que si ya de por sí es difícil, más compleja podrá ser la adaptación y la idea es poder agilizar esta transición", dijo García. Por el lado de Exactas y también de Arquitectura y según comentaron los decanos Rodolfo Bloch y Roberto Gómez, respectivamente, el eje también estará puesto en el acompañamiento de los alumnos que finalizan sus carreras, por lo que protocolos mediante, se comienza a considerar incluso la posibilidad de clases de consulta.

El modelo de semipresencialidad que ya se plantea entre las carreras de grado se extiende también hacia los preuniversitarios, aunque con sus particularidades. La propuesta que ya se puso a consideración ante el Superior y también tendrá definiciones este viernes, es la de comenzar con alternancia semanal en primero y segundo año. Esto mediante el sistema de burbuja para la distribución en el aula y con la incorporación paulatina del resto de los cursos hasta llegar al último año. "Hablamos de una semipresencialidad cuidada y gradual porque también tiene que ver con lo que significa la infraestructura del aula para armar el modo burbuja y eso depende de cada escuela", dijo Graciela Putelli, directora de la Escuela de Comercio y consejera Superior. Hasta el momento y por estar ligadas a una universidad nacional, estas escuelas se conducen bajo sus lineamientos y es así que por ahora la modalidad bajo la cual se rigen desde el año pasado es virtual.

El calendario



En cuanto a la fecha de inicio de clases en la Universidad Nacional de San Juan, esta ha sido definida por cada facultad acorde a la etapa de exámenes en curso. Es así que el cronograma previsto por el momento es: Arquitectura inicia el 8 de marzo, Filosofía el 15 de marzo, en Exactas primer año el 20 de este mes y luego el resto de los cursos, mientras que en la Facultad de Ciencias Sociales el comienzo está previsto para el 5 de abril.

En los institutos preuniversitarios por su parte, no hay definiciones en cuanto a fechas pero se estima que hacia fines de marzo o principios de abril. Es que aún hay alumnos rindiendo exámenes, además de los aspirantes al ingreso de algunas de estas escuelas que en el llamado anterior a fines de febrero no pudieron hacerlo por causas justificadas. Es así que recién hasta después del 16 de marzo se tendrá una fecha clara y quizás bajo una nueva modalidad de cursado según se determine este viernes.