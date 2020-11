Por la cantidad de casos positivos y la necesidad de conocer en el menor tiempo posible el resultado de los hisopados, la Universidad Nacional de San Juan decidió comenzar a testear a todo el personal docente y no docente de la institución que presente síntomas. Tanto los hisopados por antígeno como el análisis de las muestras se harán también en el ámbito universitario. Así lo adelantó Duilio Gómez, director de Salud Universitaria, quien agregó que los testeos comenzarán dentro de unos 15 días, luego de haber comprado los insumos.

En los dos últimos meses, más de 50 empleados de la UNSJ contrajeron el virus, mientras que otra importante cantidad debió aislarse por ser caso sospechoso o contacto estrecho. Esto obligó a las autoridades a cerrar algunas áreas y, a veces, sin necesidad. "Hemos tenido gente aislada por presentar síntomas o por sospecha y al final, por suerte, no tenía Covid. Pero nos enterábamos varios días después cuando llegaban los resultados de la PCR. Para dar una respuesta más rápida y aliviar un poco el trabajo de Salud Pública vamos a comenzar a testear al personal, aunque no a todos", dijo Duilio Gómez, médico y director de Salud Universitaria.

Agregó que sólo podrán acceder al test los empleados, docentes y no docentes, que presenten síntomas de 3 a 5 días. También dijo que los resultados de las muestras obtenidas se analizarán en el ámbito de Salud Universitaria, por personal capacitado, y que no habrá necesidad de enviarlas al laboratorio del Hospital Rawson. "Vamos a utilizar test de antígenos, por medio del hisopado, que tienen una especificidad del 95% y que en 30 minutos ya dan el resultado. Como la efectividad de estos test es del casi el 100%, y sin margen de error, no hace falta hacer una PCR para confirmar el diagnóstico. Estos test cuentan con el aval de Salud Pública de la provincia y de la Nación", afirmó Gómez.

El médico dijo que solicitó la comprar de 1.000 test para comenzar con la campaña, y que desconoce cuál es el monto de la inversión que deberá hacer la Universidad para concretar esta operación. Sí sostuvo que se pagará con fondos propios de la institución.

También agregó que ya está capacitando al personal que se encargará de hacer los hisopados. Dijo que esta tarea en un principio estará a cargo de enfermeros que se desempeñan como docentes en la Escuela de Enfermería de la UNSJ y que luego lo harán estudiantes avanzados que se hayan capacitado para tal fin. Dijo, además, que aún no se ha terminado de definir dónde se tomarán las muestras ni los horarios, pero que estos detalles se determinarán en los próximos días.