El gremio judicial salió ayer a cruzar a un grupo de abogados. ¿El motivo? La feria extraordinaria que dictó la Corte de Justicia hasta el 30 de abril inclusive, en adhesión a las medidas provinciales y nacionales por la crisis sanitaria que generó el coronavirus. Los letrados presentaron una nota ante la presidente del máximo tribunal, a quien le solicitaron que se restablezca "el normal funcionamiento del servicio de justicia en toda la provincia" porque "el Covid-19 sólo será superado cuando se desarrolle una vacuna o cuando se alcance una inmunidad colectiva de alrededor del 70 por ciento de la población". Por lo que la feria "no se puede extender sin plazo hasta que se logre una inmunidad". Ante el escrito, el sindicato salió con los tapones de punta al indicar que "es lamentable que la opinión de algunos profesionales atente contra la salud de sus propios colegas, los empleados, funcionarios y magistrados" y trató a su contenido de "deshumanizado".

La nota fue presentada el viernes y llevó la firma de unos 50 profesionales, quienes, en su mayoría, pertenecen o están ligados al grupo Foro Independiente, el sector que perdió la conducción del Foro de Abogados, hoy en manos de Gustavo Giaccagli. En el escrito apuntan a una apertura total de las tareas en el Poder Judicial porque, con la situación actual en la que hay algunos juzgados habilitados en feria, no se cumple con el "acceso a justicia, obligación indenegable del Estado, que por razones de orden público o emergencia sanitaria, no puede ilimitadamente cerrarse en el tiempo". Además, indicaron que "nos embarga una profunda preocupación el no poder ejercer nuestra profesión y llevar a nuestros hogares la justa retribución (honorarios) por nuestros servicios. Circunstancia que en gran medida se explica por el atraso tecnológico que afecta el funcionamiento de los Tribunales provinciales".

La mayoría de los abogados que firmaron la nota integran el grupo Foro Independiente. La Unión Judicial se solidarizó con todos quienes ven impedidos sus ingresos.

El gremio que encabeza Sebastián López respondió ayer que "nos solidarizamos con la difícil situación de todos quienes ven impedidos sus ingresos durante este aislamiento obligatorio. No solo de los profesionales de la abogacía". Que las disposiciones de la Corte fueron en sintonía con los decretos presidenciales y las medidas provinciales "en virtud de la crisis sanitaria por la pandemia" y que "se ha priorizado la vida por sobre la economía". Además, se recordó que "la Unión Judicial, el Colegio de Magistrados y el Foro de Abogados han participado de reuniones con la Corte a los fines de buscar soluciones" y que el retorno a la actividad deberá ser gradual. El comunicado fue muy duro al indicar que "de existir contagios en el Poder Judicial, los mismos serían masivos por las condiciones de trabajo, las dimensiones de las oficinas, el contacto con documentación y el cúmulo de personas" y que de existir dicha situación "el servicio de justicia debería suspenderse, ya no por prevención sino por la infección misma, retrasando y tirando por la borda todo el tiempo y la cuarentena realizada". Así, cuestionaron: "¿Con qué estructura estos profesionales asumirán la responsabilidad por las muertes de quiénes se contagien? Rechazamos en todo al contenido deshumanizado, carente de criterio de cuidados y responsabilidad sobre el prójimo y los instamos a reflexionar".

La Unión Judicial se solidarizó con todos quienes ven impedidos sus ingresos.

En la Corte trascendió que no habría una respuesta oficial, ya que cualquier reclamo debe canalizarse a través del Foro. El grupo de abogados está distanciado de la actual conducción. En el máximo tribunal sí han venido tomando medidas para facilitarle la tarea a los profesionales (ver recuadro).

Profesionales le pidieron a la Corte que se normalice la actividad en la Justicia. El gremio trató al comunicado de "lamentable".



Medidas de la Corte

Comunicación de fallos

Para evitar que se genere un cuello de botella en Tribunales una vez que se levanten las medidas de restricción por la cuarentena, la Corte de Justicia dispuso que los jueces avancen en la resolución de las causas y los habilitó a que comuniquen sus fallos a los abogados, sin que esto implique que comiencen a correr los plazos procesales que hoy están suspendidos. La medida permitirá que los profesionales sean informados de los progresos y las definiciones de los expedientes, por lo que podrán trabajar en los escritos que luego presentarán, como una apelación, cuando se normalice la atención al público. La disposición estará vigente hasta que finalice la feria extraordinaria, lo que en principio será hasta el 30 de abril, aunque no se descarta que se extienda.

Cobro de juicios

A través de una resolución, el máximo tribunal habilitó a que los abogados y los demandantes puedan acceder a la liquidación de honorarios y fondos de juicios finalizados antes de la feria extraordinaria. Para acceder al trámite, cada abogado debe enviar un mail al juzgado en el que tramita una causa, solicitarle al magistrado que consulte si la cuenta involucrada tiene recursos disponibles y, si los tiene, que disponga la transferencia correspondiente por el monto establecido en la resolución. La medida es clave para que los profesiones accedan a sus honorarios, que hayan sido liquidados, y que los demandantes perciban los recursos de litigios, como indemnizaciones por despidos o accidentes de trabajo y demandas civiles por cobros de cheques, documentos y pagarés.