Mañana y hasta el 1 de junio comienza la inscripción para el Programa de Recuperación Productiva (Repro 2), el subsidio destinado a pagar parte del salario de los empleados que acaba de ser ampliado, y en el Gobierno local calculan que en esta nueva edición la asistencia puede alcanzar a más de 10.000 trabajadores sanjuaninos. Es decir, un aumento de más del 57% respecto a abril cuando el universo alcanzado era de 6.400 empleos. En cuanto a las empresas, el nuevo Repro puede llegar a 1.087 firmas, un 138% más que las 457 de abril, según informó el Ministerio de Hacienda. En medio de la segunda ola de covid, y cuando rige un fuerte confinamiento hasta fin de mes que obligó a cerrar a muchos comercios y actividades no esenciales, la Nación anunció la ampliación y mejora del plan de asistencia a las empresas. El subsidio del nuevo Repro a partir de mayo los incluye (ver claves). "Mejoró el monto, al pasar de $18.000 a $22.000; se amplio a más sectores y se flexibilizaron requisitos", explicó el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano. Añadió que el plan ahora permite que las empresas no paguen el 100% de aportes patronales, y ya no deben presentar balances como antes. Las empresas deben inscribirse ante la AFIP en forma online y tiene vigencia mensual, es decir que deberá renovarlo cada mes, si lo necesita. Un dato importante y que es el mas cuestionado es el de la facturación exigida. El plan dice que la empresa debe presentar una reducción de la facturación mayor al 20% en términos reales, entre mayo de 2019 y del 1 al 24 de mayo de 2021. De hecho, muchos empresarios creen que no podrán ser beneficiarios por el efecto de la inflación y ayer algunas cámaras -de comercio y de gastronómicos- se mostraron escépticos. No obstante la titular de Hacienda, Marisa López; aclaro que un Comité evaluador aplicará determinados índices para quitar el efecto inflacionario. Por ejemplo, hasta abrir una firma no debía superar el 69% de facturación respecto a igual mes del 2019. López dijo que aún no se informo el porcentaje para mayo, pero se estima que será parecido. El nuevo Repro también amplió el listado de actividades consideradas "críticas", incorporando desde este mes a comercios no esenciales (indumentaria, textiles, cuero, calzado, electrónica, electrodomésticos, muebles y vehículos, entre otros), comercios esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación (kioscos, panaderías, heladerías y estaciones de servicio). También lo amplió a trabajadores independientes, es decir, monotributistas y autónomos. Pueden obtener un subsidio de $22.000 si son solos o si tienen hasta 5 empleados de rubros de gastronomía, turismo, peluquerías, transporte, industrias culturales, actividades deportivas y de esparcimiento o rubros que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación.

Principales cambios

Monto y aportes

Aumenta el monto máximo del beneficio de $18.000 a $22.000 por trabajador o monotributista. Se reduce 100% las contribuciones patronales.

Los autónomos

Los trabajadores independientes -monotributistas y autónomos- puede anotarse. Deben tener al menos dos aportes de monotributo en los últimos seis meses.

Sin balances

Lo único que las empresas deberán presentar es facturación y liquidez corriente. Se exime de la obligación de presentar balances como era antes.

Incompatibilidades

El Programa Repro 2 no podrá ser tomado por empresas que fueron beneficiadas con ATP, o créditos a tasa subsidiada del ATP que aún se estén pagando.

El delivery, mal

El sector gastronómico informó que durante el fin de semana el delivery y take away movió apenas hasta un 15% de facturación respecto a un fin de semana normal. "Vamos mal, si el gobierno no nos ayuda, muchos van a cerrar", dijo Ruben Miadosqui, de la Cámara de Gastronomía.