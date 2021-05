Estación Córdoba. En la terminal de calle Córdoba ya se construyeron las paradas y se instalaron hasta los bancos para que la gente espere.

Ya tienen la estructura metálica casi lista, las veredas se pueden ver en algunos sectores, al igual que los cordones que separan la calzada de la zona peatonal. Así lucen en este momento las terminales de transbordo de la Red Tulum, que están avanzando a buen ritmo. Según, Alberto Demartini, secretario de Obras, ambas estaciones tienen un 85% de avance y estarán listas en un mes aproximadamente. "Nosotros terminaremos la obra, pero eso no quiere decir que en un mes comienza a funcionar la nueva red de transporte", explicó el funcionario. Mientras que Carlos Romero, director de Tránsito y Planeamiento de Movilidad, explicó que ellos aún no definen las fechas para que la Red Tulum finalmente comience a funcionar.

La provincia se sigue preparando para el funcionamiento de la Red Tulum. El nuevo servicio de transporte público de pasajeros iba a dar comienzo 22 de febrero pasado, pero se retrasó debido a que las terminales de transbordo no estaban finalizadas. Ahora parece que falta menos para que esto suceda. Las terminales de transbordo tienen la función de que los pasajeros puedan conectar un recorrido con otro para llegar a distintos puntos de la provincia. Son una de las características más llamativas de la nueva red. Las estaciones están en dos rincones de Capital. Una de ellas, en calle Mitre, entre Jujuy y Aberastain, y la otra, en avenida Córdoba a metros de España (a continuación del Conector Sur). Serán las paradas más importantes de la red y es por esto la imponencia de las obras.

Veredas. Las terminales tendrán veredas con rampas y serán adaptadas para personas con discapacidad.

Demartini explicó que en estos trabajos están implicadas diferentes empresas y que esto hizo que por momentos se vieran retrasadas, pero aseguró que desde hace unos meses la labor es constante y por eso el avance. "Hay algunas empresas encargadas de la parte de obras civiles, de la metalúrgica, del pavimento de hormigón y otras de la parte eléctrica. Es una obra muy importante porque se tuvo que trabajar de manera coordinada con los distintos contratistas", explicó el funcionario y dijo que hubo situaciones extras que causaron demoras, por ejemplo el hecho de no conseguir las placas para los techos de las terminales y la de tener que cambiar todas las cañerías del edificio 9 de Julio, que está pegado a una de las estaciones.

Andenes. Actualmente están trabajando en la construcción de los andenes para carga y descarga de los pasajeros.

En cuanto al avance de estas obras Demartini explicó que están al 85%, y que estarán terminadas aproximadamente en 30 días. Sin embargo, aclaró que con el paso del tiempo y de manera paulatina irán agregando más cosas a las terminales. Es decir, que entregarán la primera etapa de las terminales y luego se hará otra que incluye la parquización y la construcción de distintas estructuras que servirán para sanitarios, café o sectores de espera. Esto, porque el proyecto prevé que en las terminales haya distintos servicios para que los pasajeros esperen las diferentes combinaciones de los colectivos de manera cómoda y segura. La primera etapa incluye la construcción y remodelación de las zonas por donde circularán los colectivos y los peatones junto con el techado. "En la estación Córdoba ya se demolió parte de un edificio que había en el terreno y ahí es donde se harán los espacios verdes y servicios, pero más adelante", agregó que además de las estaciones se están haciendo arreglos en las veredas para que sean seguras para las personas con discapacidad, se están armando los andenes de carga y descarga de pasajeros y hasta están construyendo (en la zona del Conector Sur y Gral Paz) una nueva rotonda para que los colectivos puedan maniobrar tranquilamente para entrar a la terminal. "Hasta se prevé el cambio del pavimento en esa zona, por hormigón para que aguante el tránsito pesado de los colectivos", agregó.

Seguridad. Las paradas tendrán barandas de seguridad para separar la calzada de la vereda: Además, de varios niveles.





Ultimando detalles, pero aún sin una fecha para el inicio

El 22 de febrero era la fecha clave para la Red Tulum, pero después de mucha espera y hasta de varios anuncios, el nuevo servicio no comenzó. Sólo tuvo su debut con 16 líneas de colectivos en los cuatro departamentos del interior de la provincia: Valle Fértil, Jáchal, Iglesia y Calingasta. En ese momento se dijo que posiblemente en todo San Juan la Red Tulum iba a estar funcionando a mitad de este año, pero aún no se confirma si eso se hará o no. Carlos Romero, director de Tránsito y Planeamiento de Movilidad comentó que de igual manera ellos no pararon el trabajo y que están ultimando detalles para que cuando la red arranque haya mucha información para los usuarios. "Las terminales están avanzadas, pero para nosotros es importante enfocarse en cuestiones que pueden parecer detalles, pero que hacen al diseño y a la accesibilidad. Se está ajustando el tema de la terminación del piso y las zonas de ubicación de los tótems de información, entre otras cosas. Esto, pensando en la funcionalidad", explicó y dijo que en los próximos días comenzarán, con gente encargada del diseño, a intervenir las terminales para incorporar las áreas relacionadas a la información para el pasajero. Esto, para que la gente sepa dónde estará ubicada, dónde deberá formar filas, qué micro para en cada andén y hacia dónde va, entre otras cosas.