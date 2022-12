A simple vista parece una zona de libre estacionamiento. Hay autos a lo largo de la cuadra, en ambos lados de la calle, y en ocasiones hasta en la zona donde hay puentes. Esto, a pesar de que hay al menos 3 carteles que dicen prohibido estacionar y de que ambos cordones están pintados de amarillo en toda su extensión. Esto pasa a diario en la cuadra de calle Sarmiento, entre Laprida y Libertador, en el microcentro sanjuanino, y según la gente que vive o trabaja en la zona es un problema muy viejo, que implica peligro y que nunca se soluciona.

Consultados por este diario, desde la Municipalidad de la Capital dijeron que normalmente hacen multas y hasta levantan vehículos por esa infracción. "Pero no podemos poner un inspector allí todo el día porque no daríamos abasto, hay otras cuadras donde sucede lo mismo", dijo Martín Vega, director del ECO.

Autos en doble fila, automovilistas que se quedan en el vehículo haciendo "la guardia" mientras su acompañante hace algún trámite o una compra, son algunas de las postales que se repiten a diario en esta calle. Es que esa zona es utilizada como un refugio momentáneo para evitar pagar una playa de estacionamiento o el ECO durante un breve tiempo. Es que, según los vecinos de la zona o la gente que trabaja en esa cuadra, la gente aprovecha que la calle no tiene alta circulación, por lo que topa en la peatonal Maestro de América, para dejar sus vehículos por un periodo breve. Sin embargo, dijeron que los autos estacionados en esa cuadra, de manera ilegal, es algo que ocurre a toda hora.

"Hay gente que viene a la clínica que hay a la vuelta a retirar un estudio y como no se van a demorar, dejan los autos hasta en los puentes", dijo Carlos Bustamante, que atiende uno de los locales que hay en esa cuadra, mientras que Marcela Ponce, que vive cerca de esa zona, comentó que ella y otros vecinos hicieron reclamos al municipio, pero que el problema nunca es solucionado, a pesar de que les prometieron endurecer las sanciones para evitar el estacionamiento en esa zona prohibida.

Protagonistas

MARIANA PAZ - Vecina

"Todos los días hay autos estacionados pese a que todo muestra que está prohibido. Estamos cansados de hacer reclamos. Muchas veces le decimos a la gente que no se puede estar ahí, pero terminamos discutiendo e igualmente dejan los vehículos".

JORGE GONZÁLEZ - Vecino

"No se respeta nada en esta cuadra, la gente que deja sus vehículos no le importa nada. Los autos estacionan donde no se debe. Hay veces que ocupan los puentes y hasta quedan en doble fila. Después, todos se enojan si decimos algo".

PAOLA PRATO - Comerciante

"En ocasiones vienen los proveedores a traernos mercadería al negocio y no pueden entrar, por la cantidad de autos que hay estacionados. Los día de semana, por momentos, es imposible circular. Eso es así a pesar de que está todo señalizado".