Una enorme angustia envuelve a Marcelo ‘Gino’ Laciar y toda la familia, ya que junto a dos hermanas no pudieron tomar el vuelo desde Ezeiza a España previsto hoy al mediodía, para poder llegar a tiempo a despedirse de Eduardo, también ex futbolista que surgió de Arbol Verde, que emigró a aquel país hace 15 años y que hace 5 le detectaron un tumor en un riñón, que lo tiene en la etapa final de la enfermedad.

“El está en su casa porque la médica que lo ve dijo que ya no se puede hacer nada. Por lo dolores que tiene, propusieron sedarlo, pero él dijo que quiere vernos. Su situación es crítica y sabemos que puede ser una cuestión de horas, pero estamos varados, tratando de ver si aparece una solución”, afirmó el ‘Gino’ desde Buenos Aires.

Sonia, Silvia y Marcelo viajaron ayer martes a Buenos Aires y al aeropuerto de Ezeiza arribaron a la medianoche. Por el protocolo sanitario no pudieron ingresar al recinto y pasaron toda la noche a la intemperie. El ex delantero afirmó que al momento de tramitar el ‘chek in’ se encontraron con la pésima novedad que no los dejaban subirse al avión. “No entendemos. Cuando compró mi cuñada los pasajes, que fue por el aporte de amigos de mi hermano, nos dijeron los requisitos y nosotros cumplimos con todo. Pasaporte vigente, carta de invitación que envió mi cuñada desde España e incluso nos hicimos en San Juan el test para mostrar que no teníamos coronavirus, que en el aeropuerto nos dijeron que no era el que pedían, por lo que lo tuvimos que repetir y pagar nuevamente allá el análisis”, relató Laciar.

En la página web del Consulado General de España en Buenos Aires informa que “en la actualidad se aplica una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde Argentina a países de la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19”. Luego, enumera las personas que pueden viajar y en el penúltimo de los 9 ítems afirma: “Personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados”.

El informe médico de Eduardo que sus hermanos mostraban hoy en Ezeiza para demostrar a las autoridades la razón del viaje.

“Además de mostrarles la carta de invitación, también los estudios que muestran que mi hermano está viviendo sus últimas horas, pero no nos escucharon y llegaron a decir que se tendrían que poner de acuerdo los dos gobiernos para que nos den el permiso. Nos trataron mal y yo discutí muy feo”, reconoció Marcelo.

La constancia del billete del áereo de Marcelo, quien afirmó que pudieron adquirirlo, como el de sus dos hermanas, por el aporte de amigos de Eduardo. Ahora, no saben si habrá reembolso, aunque lo que quieren solamente es subirse al próximo avión a España.

Eduardo, con 48 años, reside actualmente en Marbella, junto a su pareja y 4 hijos. “Amigos de él acá en San Juan organizaron un par de eventos para recaudar fondos así también ayudaron para que pudiéramos viajar. Estamos todos desesperados. Hasta ahora hemos recibido muestras de apoyo pero todavía no aparece la solución que destrabe esta situación”, agregó.

La carta de invitación que realizó la esposa de Eduardo en España, para que pudieran viajar los hermanos desde Argentina a darle el último adios.

“Sé que hay personas que pasaron por situaciones más dolorosas en esta pandemia. No queremos que se nos malinterprete, ni estamos pidiendo plata. Estamos muy mal porque si hubiésemos llegado mañana jueves a la mañana como estaba previsto, lo íbamos a poder ver con vida. Ahora no sabemos si vamos a poder viajar”, concluyó muy apesadumbrado.