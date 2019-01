Valentina Echegaray, cantante.



Valentina Echegaray, la exnovia de Federico Amín, el músico sanjuanino denunciado por violento, utilizó nuevamente las redes sociales para contar cómo vive ahora que pudo contar su historia con el exintegrante de la banda Pijama.

Cabe recordar que cuando en las redes Amín fue escrachado por ser presuntamente el autor de una agresión hacia su novia Josefina Robins, Echegaray contó diferentes hechos que vivió durante dos años desde el 2014 con él. Su actual pareja lo defiende y desmiente el supuesto episodio de violencia mientras que su madre Judith Eross fue quien lo denunció en la Justicia.



Luego de que le colocaran una perimetral al músico, donde no puede acercarse a su novia y a su suegra, la expareja publicó otro descargo en las redes. "Hoy el sol vuelve a salir para mi", comenzó.





En este posteo, explicó que su "reciente maternidad me ha dado las fuerzas para sacar a la luz esta denuncia que no hice antes por no estar lo suficientemente fuerte a nivel emocional después de todo lo vivido con esta persona".

Remarcó que "hoy no tengo miedos, ni odios, ni rencor, mi corazón lo único que desea es que nadie pase por esta situación en su vida".

Además, entre los comentarios que le dejaron, el de Judith Eross, mamá de la actual pareja de Amín, fue el que llamó la atención: "Te deseo lo mejor sos una gran mujer, Federico Margarit es un gran hombre que te acompañó en tu actitud valiente. Orgullosos de vos, sin ninguna duda, deben estar tu familia y tus amigos. Yo vuelvo a abrazarte con el corazón".