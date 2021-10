Pasó poco más de un mes de la novena fecha del Campeonato Mendocino de Criterium y Pista 2021 en la que murió el sanjuanino Nicolás Naranjo y su familia se presentó ante la Justicia para dilucidar lo que ocurrió ese día.

El abogado Fernando Bonomo, quien representa a la esposa del ciclista, afirmó que se trata de dos líneas distintas: por un lado, se busca determinar si la organización tenía las habilitaciones y seguro correspondientes, para saber si corresponde iniciar acciones penales y civiles, y por otro; una investigación penal para saber si se trató de una caída casual o si hubo responsabilidad de alguno de los involucrados.

"Ayer se intimó a la Federación Ciclística de Mendoza para que nos acrediten si la competencia estaba autorizada, si tenía la habilitación correspondiente y cumplía con los requisitos exigidos. Además, la información referida al seguro que cada competidor debería tener", manifestó el letrado.

La organización tiene 48 horas para remitir la documentación y de ahí se desprenderá si la familia toma acciones legales."Hace 35 días que estamos esperando y no tenemos respuesta. La sospecha es que no tienen la información que pedimos, pero no podemos confirmarlo hasta que se nos responda", agregó Bonomo.

Por otro lado, se abrió una investigación en la fiscalía mendocina para saber si el fallecimiento se produjo por un "roce de carrera" o "existió una responsabilidad del alguno de los involucrados".