Consciente de que el encierre prolongado y la incertidumbre pueden generar malos hábitos alimenticios, la licenciada en Nutrición Florencia Peláez, de 27 años, decidió intervenir. Y para poder llegar con la tarea de prevención de esta posible problemática a más personas, comenzó a brindar asesoramiento gratis por las redes sociales, espacio en el que se hizo totalmente conocida. Este nuevo servicio se sumó al trabajo que desempeña en el ámbito de la salud tanto público como privado.



La angustia y el temor son dos condiciones que pueden llevar a que la gente busque aliviarlas a través de la comida. Y esto más que una solución es un verdadero problema. "Este tipo de conductas puede crecer en situaciones de encierro como el que estamos viviendo y al que no estamos acostumbrados. Por eso, quise aprovechar cada minuto libre que tengo para responder algunas consultas puntuales que me hace la gente a través del Facebook o Instagram. Esta iniciativa tuvo dos objetivos principales, ejercer todo el tiempo posible esta profesión que es mi verdadera vocación y contribuir con la salud de los sanjuaninos en esta etapa tan especial por la que estamos atravesando", dijo.

"Creo que esta pandemia nos va a enseñar a todos a estar más estar preparados para afrontar situaciones similares en el futuro".

De acuerdo a las consultas recibidas, Florencia logró detectar algunos malos hábitos comunes como, por ejemplo, una desorganización en el horario de comidas que lleva a que la gente no respete la hora habitual para comer o que se saltee el desayuno o la cena. También, caer en el sedentarismo. "Muchas personas, especialmente los hombres, estaban acostumbrados a practicar deportes con sus amigos o compañeros de trabajo y periódicamente. Al no tener esta oportunidad por la cuarentena, caen en el sedentarismo, otro hábito que atenta contra la salud. Por suerte la gente que me consulta, toma mis consejos para comenzar a revertir esta situación", agregó.



Entre los consejos que brinda la especialista para mejorar la alimentación y la actividad física, figura la recomendación de algunas aplicaciones sobre cómo hidratarse adecuadamente o una que controla la cantidad de pasos que realiza una persona para determinar si es suficiente el ejercicio para quemar calorías. "Todo lo que uno pueda aportar para ayudar a las personas a superar el aislamiento de manera saludable es valeroso", sostuvo.



CÓMO PEDIR AYUDA

Florencia Peláez trabaja en el Marcial Quiroga y particular. Se la contacta por Facebook (Flor Peláez) o Instagram (nutricionista_florencia_pelaez).