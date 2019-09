Constante. Lorena se capacita de manera permanente tanto fuera como dentro del país para mantenerse a la vanguardia en materia de coaching empresarial.

Conexxión es una empresa que nació en 2016 por el trabajo conjunto entre Lorena Salas y María José Almerich. La finalidad de la moderna compañía es brindar servicios de asesoría y coaching ontológico para las diferentes industrias sanjuaninas. "Hoy no es suficiente tener un claro objetivo económico, ni tampoco es suficiente que sólo las ONG estén abocadas al cuidado del medio ambiente. Las empresas deben ser activas en esta materia, porque se vincula directamente con la finalidad de ventas. Hoy, dar soluciones a problemas ambientales y sociales implica tener mayores resultados económicos. Es lo que se conoce como felicidad organizacional, que cada compañía tenga este triple impacto también resulta fundamental para su sistema interno", explicó la contadora nacional Lorena Salas, quien viene realizando capacitaciones ontológicas desde 2013.



Información basada en datos aportados por la empresa Conexxión explican que las nuevas generaciones (millennials y generación Z) tienen una mayor conciencia social y ambiental que las anteriores generaciones. Datos estadísticos indican que para el año 2020 el 10% de los consumidores será consciente en el aspecto social y ambiental frente a cualquier compra que realice. El número ascenderá al 35% para 2030 y para 2050 se alcanzará un 60%.



"Nuestra tarea es la de acompañar el proceso transformacional de una empresa. Trabajamos para convertirla de una compañía de impacto económico a una de integre el impacto social y ambiental", explicó Salas. Y agregó: "El hecho de que tengan mayor conciencia no quiere decir que lo que se hizo antes estaba mal, es solo que cambió el paradigma. Hoy hay mucha mayor información y la gente está comprometida y quiere que el empresario o industrial a quien le compra, también lo esté. Y no es algo que se pueda dar por obediencia, como se respondía anteriormente. El empresario debe adaptarse a compartir información, a motivar al cliente, a estudiar su propia empresa y afiliarse a estos conceptos sociales y ambientales, que van de la mano con lo económico".

Conocimiento. El trabajo de la compañía Conexxión consiste en estudiar la vida de cada empresa y acompañar su proceso de transformación hacia una finalidad de triple impacto (económico, social y ambiental).



Las ideas transmitidas por la joven emprendedora de 39 años también influyen en el ámbito de futuras contrataciones por parte de las actuales compañías. La generación Y o millennialls, tiene fuertes indicadores que determinan que no trabajarán en empresas con las cuales no se sientan identificados, pudiendo romper el vínculo en cualquier momento. Un poco más allá va la generación Z, la cual es mucho más radical en defensa de los conceptos antes mencionados.



"Que hablemos de bienestar corporativo o de cómo se comporta una generación no es porque somos hippies, es porque teniendo en cuenta estos conceptos, se va a tener un mayor rédito económico a futuro. Es algo que a las empresas les conviene incorporar rápidamente", comentó Salas. Y concluyó: "La semana pasada desde el departamento de la mujer de la Unión Industrial levamos a chicos de APADIN a la empresa ATA para que realicen una capacitación. Luego me llamaron los cocineros de la compañía diciendo que les habíamos alegrado el día. Esto quiere decir que se sintieron parte del cambio social desde su lugar de trabajo, encontrando una respuesta a la pregunta ¿por qué hago lo que hago? Es decir, podés aumentar muchas veces el sueldo, pero si el trabajador no puede conectar con otra cosa, al menos las nuevas generaciones, pierden todo el interés".





35

es el porcentaje de consumidores concientes desde el área social y ambiental que tendrá la sociedad para el año 2030.

>