La tradicional Feria de la Economía Popular que se realiza en la Plaza Laprida desde hace seis años volvió a abrir sus puertas después de un difícil 2020, donde la pandemia del coronavirus los mantuvo cerrados.

Entre 50 y 100 artesanos y productores artesanales se apuestan de miércoles a viernes de 8 a 14 horas sobre la vereda norte de la plaza céntrica, al costado de la Avenida Libertador, para ofrecer fruta, verdura, artesanías, panificación, conservas, tejidos, cartucheras, barbijos, embutidos caseros, plantas aromáticas, frutos secos y una gran cantidad más de productos a un buen precio de mercado.

“El año pasado fue muy difícil porque abrimos muy poquito tiempo casi a fin de año y no pudimos vender mucho, pero este año empezamos la semana pasada y ya vemos la diferencia. Yo me dedico a vender cosas tejidas, centros de mesa y mandalas que van desde los 50 a los 500 pesos”, dijo una de las artesanas. Y agregó: “Hay días que vendo 1.500 y otros 500 pesos, pero lo bueno es que ahora no solo estamos los miércoles sino también jueves y viernes”.

La oferta en la feria de la plaza Laprida es de lo más variada, y en poco menos de una cuadra, se pueden comprar diferentes productos como dulces artesanales, panes de membrillos, panificación libre de gluten, manteles, licores y mermeladas.

"El año pasado hubo muy poco movimiento, este año volvieron las escuelas y como los padres los dejan, luego se cruzan y compran lo que les hace falta, porque aquí consiguen fruta y verdura directamente del productor, o panificación del día", indicó Liliana Jofré, una de las artesanas que desde hace seis años integra el grupo que asiste a la plaza.

Precio de algunos productos

Veladores artesanales de material recuperado: $1.200

Centros de mesa tejidos: de $40 a $500

Salsa de tomate artesanal (con tomate pelada y trozado): $180

Pan de membrillo (600 gramos): $150

Mermelada artesanal (diferentes sabores) 500 gramos: $160

Licor artesanal de medio litro (chocolate, mandarina, caña, etc): $200

Barbijos artesanales: $100

Semita libre de gluten: $15

Cactus en maceta y plantas aromáticas chicas: de $50 a $100

Salame casero (1.200kl): $800

Arrollado de cerdo casero (1kl): $800

Frutos secos (bolsa de 200gr): $200

Liliana Jofré, Tejidos artesanales

"Gracias a que abrieron la escuela de enfrente vendemos más"

Liliana es una artesana emprendedora que desde hace seis años forma parte de la feria que se realiza en la Plaza Laprida. Comentó que sus ventas aumentaron debido al mayor tráfico de personas que generó la vuelta a calses presenciales en la provincia. "Los precios que tenemos son más baratos que en el centro, por eso mucha gente nos elige".

Miguel Jotayan, Artesanías en metal

"Trabajar de miércoles a viernes me viene muy bien porque antes solo lo hacía los fines de semana"

El artesano oriundo de Rawson comentó que es la primera vez que forma parte de feria que se desarrolla en la Plaza Laprida. "Me invitaron unos compañeros que también están en el Parque de Mayo los fines de semana. Esto me hace muy bien porque me permite trabajar de miércoles a domingo, antes lo hacía solo los fines de semana", indicó.

Miguel Ángel Aguirre, Embutidos artesanales

"Lo bueno de estar en la plaza es que la gente pasa, prueba y se tienta"

El productor de fiambres y embutidos artesanales de 9 de Julio hace seis años integra el grupo de artesanos que se apuestan en la plaza céntrica. También integra el grupo de artesanos de la Feria Punta de Rieles que se lleva a cabo los domingos en el Jardín de los Poetas. "Se está vendiendo, sobre todo porque los precios que tengo son muy buenos. En cualquier local comercial el kilo de salame sale $800, pero el nuestro es totalmente artesanal, con un sabor diferente", dijo Miguel. Y finalizó: "El estar en la calle, en medio del tránsito de las personas te permite hacer probarle a los que pasan, entonces la gente se tienta y finalmente compra".