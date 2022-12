Claudio “El Chiqui” Tapia pasó por San Juan, pero no fue una visita más y así lo reflejaron los medios del país. Es que la máxima autoridad del fútbol argentino fue declarado ciudadano ilustre, trajo la Copa del Mundo para que los sanjuaninos fueran parte de los festejos y se mostró cercano al gobernador Uñac. Todo lo que no pasó a nivel nacional tras la obtención del título de campeones del mundo de la Selección Argentina, ocurrió ayer en solo horas y en San Juan.

A 8 días de la hazaña futbolística de Qatar, el presidente de AFA hizo su primera aparición pública y tuvo contacto con la prensa en San Juan. Su principal objetivo fue cumplir la promesa a la Difunta Correa, de la que es ferviente devoto, pero también compartió la copa con más de 60 sanjuaninos que llegaron al Parque de Mayo y otro tanto que lo acompañó al santuario de Vallecito.

En medio de la emoción y los actos protocolares, que incluyeron la declaración de Tapia como ciudadano ilustre, brindó definiciones sobre el futuro de Scaloni y afirmó que su continuidad es un hecho, aunque todavía falta firmar la renovación. Sus declaraciones llegaron a todos los portales, noticieros y radios nacionales.

Otro dato que la prensa no dejó de lado fue el logro del gobernador sanjuanino: la foto junto a la copa del mundo. Es que a poco más de una semana del tercer título mundial, el presidente Alberto Fernández no consiguió el encuentro con la selección y la llegada del plantel se vio envuelta en una marea de rumores respecto a los motivos por los que no festejaron en el balcón de Casa Rosada, tal como sucedió en el 86.

La visita no fue ajena para los sanjuaninos, pero tampoco para el resto del país. Tapia eligió a San Juan primero para cumplir su promesa, pero también su aparición pública tras el logro más importante de su carrera.