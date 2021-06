Marcela Carranza llevó a su esposo a que se hisopara pues se sentía mal. Cuando llegaron a las inmediaciones del Parque de Mayo pensaron que el Motor Test no funcionaba ahí porque no vieron muchas personas. "Nos llamó la atención que no había muchos autos. Pensábamos encontrarnos con muchos más vehículos haciendo fila. Además de ser rápido no pasamos frío a la intemperie", dijo esta mujer, que no fue la única que se asombró de no ver amontonamiento. Esto, porque ayer, durante el primer día de funcionamiento del nuevo centro de hisopados, en donde se testea a las personas en los vehículos, el movimiento fue rápido. La gente que fue a hisoparse tardó en promedio 40 minutos desde que llegó hasta que salió. Todo esto hizo que el nuevo sistema de testeo fuera aprobado por el público.

Un centro de hisopado a cielo abierto. En eso se convirtió el Parque de Mayo, en el contexto de la pandemia. Enormes carpas blancas le dieron un color distinto a este espacio verde. Carteles indicando por dónde deben circular los vehículos y monitores urbanos de la Municipalidad de la Capital guiando el tránsito interno del parque, fueron parte de esta postal poco común. A ello se le sumó el contraste que hicieron las personas que eligieron este lugar para caminar o correr, con el personal de salud que ayer anduvo por el mismo lugar vestido con los equipos de protección personal. Todo esto, porque el Motor Test tuvo ayer su prueba de fuego y sorprendió a la gente que asistió para saber si estaba o no contagiada de covid-19.

"Nunca imaginé que podían atendernos tan rápido. Cuando nos enteramos de este nuevo centro de testeo vinimos sin pensarlo. Sobre todo por el frío que hace", explicó Luis Carmona, otra persona que ayer le puso aprobado al Motor Test. Al igual que él, otros contaron que este sistema es muy práctico y bien visto por la rapidez con la que atienden y por la comodidad en la que cada persona espera.

Otra cosa que sorprendió y que llevó a que muchos le vieran ventajas a este sistema es que no hubo complicaciones con el tránsito de Avenida Libertador. Es que, si bien el ingreso al Motor Test es por esta calle transitada, el lugar está señalizado con conos refractarios y no se hacen filas en esta arteria, sino dentro de la calle del parque.

"Nosotros también estamos sorprendidos porque habíamos calculado que la gente se podía tardar 40 minutos y es lo que se están tardando. El momento de mayor espera es en la carpa de los resultados, porque hay que aguardar a que lleguen", dijo Estela Emi, coordinadora de este centro de testeo y comentó que las personas los felicitaron.



Personal

18 personas trabajan a diario en el Motor Test. Son los encargados de la seguridad, carga de datos e hisopado. Hay personal de Salud y de la Municipalidad de la Capital.

1.Ingreso en un vehículo

Por calle Libertador, junto al monumento a San Martín, un monitor urbano es el encargado de organizar el ingreso. Este lugar se abre de 9 a 14.

2.Previa a cada hisopado

Antes de que el personal de Salud haga el hisopado, un grupo recibe a las personas para tomar los datos personales y de ahí las derivan a otras carpas.





3.El testeo en los autos

La tercera parada del Motor Test es la zona de testeo. Sin que las personas bajen de sus vehículos, se les hace un test de antígenos.

4.Análisis de las muestras

Mientras las personas conducen hasta la zona donde entregan los resultados, un grupo de especialistas analiza las muestras en una carpa.

5.Las últimas paradas