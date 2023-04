Hace casi dos semanas, el municipio de Capital puso en funcionamiento dos nueva vías de contacto con el objetivo de ofrecerle al vecino alternativas para realizar reclamos y trámites sin tener que moverse de casa y de manera ágil y efectiva. Se trata de la línea telefónica 147 y del servicio automatizado de mensajería por Whatsapp (bot), a los que se puede acceder gratis y que superaron las expectativas, según los funcionarios. Julio Quattropani, subsecretario de Modernización, dijo que en los primeros 10 días de funcionamiento, casi 4.000 vecinos utilizaron estas nuevas vías de contacto, aunque la mayoría lo hizo para hacer consultas en lugar de reclamos.

El funcionario agrego que del 14 abril, fecha en que se pusieron en marcha estas opciones de comunicación para el vecino, durante los 10 primeros días fueron 3.180 los usuarios que llamaron a la línea 147.

Para mostrar la adhesión a este servicio, Quattropani comparó la cantidad de llamadas que hizo la gente al 0800 del municipio, en el mismo periodo de 10 días. Fueron en total 1.200, lo que muestra que con la nueva línea telefónica, las llamadas vecinales crecieron un 165%.

Como dato curioso, el funcionario destacó que la mayoría de ellas fue por consultas y no por reclamos. 'Al menos hasta ahora, los vecinos llaman al 147 para preguntar los horarios de funcionamiento del cementerio o de la Feria, también para consultar cuándo se realiza la próxima feria agroproductiva o cuál es la pista de salud más cercana a su domicilio. Y no está para nada mal, porque este servicio lo que busca es asistir al vecino, evacuar sus dudas y darle una respuesta rápida a sus reclamos', dijo Quattropani.

En cuanto al nuevo servicio de mensajería por Whatsapp, que incluye la opción de atención automatizada, el funcionario agregó que fue una opción 'aceptada' por el público para comunicarse con el municipio. En este marco, dijo que en los primeros 10 días de funcionamiento fueron 764 los vecinos que la utilizaron. Y que los mensajes recibidos por esta modalidad fueron 9.261. A estos se suman los mensajes recibidos por este medio, pero que fueron respondidos por los agentes que también atienden el servicio.

En cuanto a los motivos por los que los vecinos se comunicaron por Whatsapp, la mayoría también fue por consultas en lugar de reclamos. Según explicó Quattropani, el tope del ranking de comunicación por esta vía fue para conocer cómo funciona el bot, con un 33%. El segundo puesto lo ocupan las consultas sobre el Eco (zonas donde funciona, tarifas, dónde queda la playa de remoción, etc.) con el 29%, mientras que el tercer lugar es para consultas sobre empleo (entrenamiento laboral, programas de empleo para jóvenes, etc.) con 7%. Luego aparece la consulta de los padrones 2023 para conocer dónde se vota, con un 6%. Y, para cerrar el ranking, quinto aparecen los reclamos (falta de iluminación, árboles secos, acequias sucias, etc.) con un 4%.

El análisis de los primeros 10 días de funcionamiento de ambas vías de contacto determinó que el lunes es el día con más comunicaciones, mientras que las mismas disminuyen el sábado y el domingo. Y que el horario de mayor uso de la líneas 147 y del Whatsapp es el que va de 10 a 13. 'Todos estos datos sirven para que evaluemos el funcionamiento de este servicio y mejorarlo si es necesario', concluyó Quattropani.

> El funcionamiento

El número 147 es la línea telefónica que, dentro del radio de Capital, permite comunicarse gratuitamente con el municipio desde teléfonos fijos y móviles, incluso sin crédito. Para comunicarse por este medio sólo hay que marcar el número y llamar. Esta línea funciona de las 7 a la medianoche, todos los días incluyendo feriados. Y desde las 0 horas hasta las 7 del día siguiente, la atención pasa a ser robotizada, con la recepción de las consultas o reclamos.

Para hablar con el bot se debe mandar un mensaje de Whatsapp al número 2645260000 con la palabra 'hola' para entablar el chat con el bot, quien preguntará los motivos de la consulta para derivarlo. El vecino también tiene la opción de pedir hablar con un agente si así lo prefiere.