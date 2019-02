Lleno total. Los colectivos que llegaron al predio Costanera estacionaron totalmente llenos. Hubo pasajeros de todas las edades que aprovecharon el servicio gratuito que puso el Gobierno.

Camila Rodríguez tiene 4 chicos y no tenía en qué ir hasta el predio Costanera. Ella optó por subir a uno de los colectivos gratuitos que llevaron gente hasta la Fiesta Nacional del Sol. Y si bien logró conseguir un asiento doble para sentarse con todos sus hijos, hubo otras familias que no tuvieron la misma suerte y debieron viajar de pie. Es que los colectivos llegaron hasta Chimbas totalmente llenos y con las ventanillas abiertas para poder aliviar un poco el calor de cada una de las noches. "Tomamos el micro en la plaza del barrio Aramburu, pero se nos pasaron dos colectivos antes porque ya venían llenos y no podían subir a más pasajeros. Es decir, esperamos más de 3 horas", dijo Rosa Carmona, que iba con su hermana Josefa. Al igual que ellas, hubo varios pasajeros más que contaron la misma anécdota. Sin embargo y a pesar de que fue un poco tediosa esa espera, la mayoría dijo que no se arrepentía de haber viajado en esos micros. Es más, hubo algunos pasajeros que comentaron que hicieron esos viajes durante dos noches seguidas.



A sabiendas de que el predio Costanera no es del todo accesible y que es lejano para las personas que no tienen movilidad, el Gobierno provincial puso colectivos gratuitos para que todos los sanjuaninos pudieran disfrutar de la primera Fiesta Nacional del Sol en Chimbas. Este servicio fue muy bien visto por muchas personas, ya que les daba la posibilidad de acceder a la feria y a los espectáculos.



Las tres líneas, identificadas con las letras A, B y C, tuvieron mucho éxito. Es por eso que algunas paradas, como la de la Escuela Hogar, la plaza de Concepción, la del barrio Aramburu y el Parque de Rivadavia, estuvieron llenas de personas que hasta hicieron fila para poder subir a los colectivos.



Desde las 19, los micros comenzaron con los viajes y desde esa hora se llenaron. Hubo grupos de amigos, familias de hasta 8 integrantes y hasta parejas de adultos mayores que usaron este servicio. Según los choferes consultados los viajes fueron tranquilos, a pesar de que a toda hora debieron transportar a muchísimas personas.

TESTIMONIOS

Carlos Romero / Rawson

"Vinimos en familia para poder disfrutar de esta fiesta. Teníamos un poco de miedo de venir en el auto familiar y optamos por tomar uno de los colectivos. El viaje fue un poco largo, pero está bueno porque no sabíamos bien cómo llegar. El viaje fue tranquilo, a pesar de que vinimos de pie".

Mónica Sosa y Leila Jorquera / Chimbas

"Tomamos el micro en la plaza del barrio Cipolleti. Esperamos que pasaran 3 micros porque venían llenos. Ayer -por el miércoles- nos pasó lo mismo, pero sabemos que eso puede suceder porque es un servicio gratuito", dijo Mónica, mientras que Leila dijo que "de otra forma no podríamos venir".

Para hoy



Hoy, el servicio de micros gratuitos funcionará de igual manera que los días anteriores. Los primeros micros saldrán rumbo al predio a las 19, con una frecuencia de 1 hora. El último servicio será a las 23. Mientras que el regreso de cada línea será a las 23, 23.30, 2.30 y 3.30. Las paradas en el predio están en el rincón noreste. Estos micros hacen 360 viajes por día.



El coro que deleitó

Una treintena de chicos, integrantes del Coro Juvenil dependiente del Ministerio de Educación, se luce cada una de las noches de la Fiesta del Sol en el stand del Ministerio. El coro está integrado por chicos de 10 a 21 años, aunque a la Fiesta sólo asisten los menores. Los directores contaron que el coro no sólo persigue instruir a los chicos en la música sino que también hace hincapié en el trabajo en equipo y la unión como grupo.

Laberinto de aprendizaje

Recorrer un entretenido laberinto pero salir con un aprendizaje: cuidar el medio ambiente. Ese es el fin del stand de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que busca con ese juego que si bien capta la atención de los chicos pero que termina educando también a los grandes, continuar con la lucha y proteger la naturaleza. Incluso entregan folletos hechos con papel biodegradable con la leyenda "Este papel se convierte en un árbol, no lo tires, ¡plantalo!".

Lampazo para ganar

La empresa de productos de limpieza "La Marina", que participa por primera vez de la Exposición y Feria Temática, propone un juego que es una gran atracción en la feria. En el juego se enfrentaban dos personas, sin distinción de sexo, y el que limpiara más rapido el piso y tocara la campana, ganaba el derecho de girar la rueda para ganar su premio que iban desde packs de artículos de limpieza, hasta lampazos y perfume para autos.

Volvió el Jenga

El tradicional juego del Jenga era un clásico años atrás, después la tecnología con los juegos electrónicos superó a los juegos de mesa pero en la Fiesta del Sol el Jenga volvió grande, y a lo grande. En el stand de "Acalorados", en el corazón de la feria, el público hace fila para participar del juego y poder llevarse su premio. Bajo la temática de la Fiesta "El calor de lo nuestro" en ese stand se busca volver a los juegos tradicionales.