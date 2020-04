Por decisión oficial se extendió la cuarentena hasta el próximo 26 de abril y los sanjuaninos hicieron un balance de las medidas y servicios que se desarrollaron en la primera parte del aislamiento social obligatorio tanto a nivel nacional, provincial y departamental. En este último ámbito, el 46% aprobó el trabajo de los municipios, destacando la limpieza que se realiza en los barrios, pero reclamando más desinfección como medida preventiva. Y más del 95% se mostró conforme con las medidas nacionales y provinciales, sobre todo la imposición de una cuarentena y los controles para que se cumpla. Estos datos se desprenden de una encuesta realizada por Trípode Grupo Consultor, entre más de 500 vecinos del Gran San Juan, referida a los efectos y percepciones en el entorno social como consecuencia de la pandemia.

El 46% de los vecinos de Capital, Santa Lucía, Rawson, Rivadavia y Chimbas, se mostró conforme con la gestión municipal desde que arrancó la cuarentena. Dentro de este grupo, el 31,5% la calificó de buena y el 14,4% de muy buena, frente al 18,9% que la calificó de regular y al 9,6% que la tildó de mala. El 25,6% restante no contestó.

Dentro de las prestaciones municipales en estos 5 departamentos, los vecinos aprobaron con una muy buena calificación, en promedio, los servicios de recolección de residuos y operativos de limpieza por los barrios, pero se mostraron disconformes con la desinfección como medida preventiva. El 84,5% de los consultados dijo que funciona bien la recolección de residuos, mientras que el 11,5% opinó lo contrario y el resto no contestó.

En tanto que el 76,6% dijo estar conforme con el servicio de limpieza por los barrios, frente a un 14,6% que no estuvo de acuerdo y al 8,7% que no opinó.

El saldo negativo lo tuvo el servicio de desinfección por los barrios y lugares públicos que no alcanzó la aprobación popular como medida preventiva. El 49% dijo que no está conforme con este servicio; el 26,2% sostuvo que sí, y el 24,8% no contestó.

Para llegar a estos datos generales del Gran San Juan se hizo un sondeo de los mismos temas en cada uno de los departamentos que integran esta zona.

En Capital, el 50,8% de los vecinos aprobó la gestión municipal calificándola de buena (32,8%) y de muy buena (18%). En este marco, el 90,9% sostuvo estar conforme con la recolección de residuos y el 82%, con los operativos de limpieza barriales. En tanto que 51,6% desaprobó los operativos de desinfección.

Una situación similar se dio en Rivadavia donde la gestión del municipio fue aprobada por el 45,5% de los vecinos (el 32,5% la calificó de buena y el 13% de muy buena). El 89,6% reconoció como bueno el servicio de recolección de residuos y el 87%, el de la limpieza por los barrios. Pero el 54,5% desaprobó la desinfección.

Los vecinos de Rawson también se mostraron conformes con la gestión municipal, pero con un porcentaje menor con respecto a las demás comunas. La aprobó sólo el 35,5%. Dentro de este porcentaje el 25,9% la calificó de buena y el 9,4% de muy buena, frente al 23,3% que la tildó de regular y al 17,2% que aseguró que es mala. El 24,5% no contestó. Con respecto a la prestación de servicios, el 78,3% se mostró conforme con la recolección de residuos y el 77,9% con la limpieza por los barrios. En tanto que el 56,5% desaprobó la desinfección.

El departamento donde los vecinos aprobaron la prestación de todos los servicios, incluida la desinfección, con una buena calificación, fue Chimbas. El 56,6% la aprobó considerándola buena (39,1%) y muy buena (17,4%), mientras que el 8,6% la consideró regular y el 8,9 de mala. El porcentaje restante no contestó. El 78,3% mostró su conformidad con el servicio de recolección de residuos y el 77,9% con el de la limpieza barrial. También, el 56,5% aprobó la desinfección.

Y en Santa Lucía, también los vecinos aprobaron la prestación de todos los servicios, aunque la desinfección con un porcentaje menor. Sólo el 30,2% dijo estar conforme con esta, frente al 29,7% que opinó lo contrario. En tanto que 86,7% estuvo de acuerdo con la recolección de residuos y el 80% con la limpieza pública. En consideraciones generales, el 43,7% aprobó la gestión municipal (el 30,4% la calificó de buena y el 13,3% de muy buena). El 23,5% dijo que era regular y el 3,1% mala. El resto no contestó.

Este sondeo de opinión entre los vecinos del Gran San Juan también incluyó una consulta sobre el acuerdo o desacuerdo con las medidas de prevención que tomó tanto el gobierno nacional como el provincial para tratar de frenar el avance del coronavirus. La gran mayoría se mostró conforme.

El 95,7% dijo estar de acuerdo con las medidas implementadas por el gobierno nacional, frente al 2,9% que dijo que no. Entre los encuestados a favor, el 33,8% dijo que el aislamiento social obligatorio es la medida más acertada, el 19,7% opinó que lo es el control de circulación, y el 16,1% la ayuda económica, entre otras opciones (ver infografía).

A nivel provincial la aprobación popular respecto a las medidas aplicadas por el Gobierno también es de alto porcentaje. El 96,9% de los encuestados dijo estar conforme con el control del aislamiento, el 74,6% con el control vehicular y el cobro de multas, y el 95,2% con el cierre de las fronteras. También se mostraron a favor de la reducción del horario de comercio (87,9%) y de las campañas de concientización (95,7%), entre otros puntos.

Los sanjuaninos también fueron consultados sobre sus hábitos de consumo, sobre todo a lo referido a los lugares que eligen para realizar las compras. El 63,9% dijo que compra los alimentos en los almacenes de sus barrios, mientras que el 21,7% lo hace en los supermercados. El 14,4% dijo que le es indistinto. En cuanto a las razones de elegir un almacén para realizar las compras, el 37,5% dijo que es por la cercanía y la comodidad; el 41,44% porque hay menos gente; y el 21,1% porque es una forma de ayudar al pequeño comerciante.

Ficha técnica

Tipo de trabajo: Investigación especial coronavirus.

Diseño metodológico: Exploratorio - Descriptivo - Con abordaje cuali-cuantitativo.

Dimensión de la muestra: 521 (quinientos veintiuno) casos de estudio por técnica de consulta directa. Se consultó a hombres y mujeres del Gran San Juan, en un rango etario que comprende edad entre 16 y más de 80 años.

Recolección de datos: Por medio de encuestas, formularios digitales por medios online y plataformas digitales: participación voluntaria de los encuestados.

La entidad privada que se encargó de realizar el estudio y su informe es Trípode Grupo Consultor, cuyo equipo profesional está integrado por Celina Ozán, Nicolás Cattini y Omar Ochoa. El trabajo es publicado de forma exclusiva por DIARIO DE CUYO y fue encarado por la consultora para determinar cómo la pandemia está modificando hábitos locales.