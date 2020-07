Luego de que DIARIO DE CUYO publicara una nota sobre cómo la vereda del Hospital Rawson se convirtió en sala de espera a la intemperie, debido a que por los protocolos de Covid-19 no se permite el ingreso de acompañantes de pacientes internados, desde el centro de salud dijeron que esas personas se quedan allí porque no quieren regresar a sus viviendas. "En general, la gente que espera afuera del hospital, es porque que no se quiere ir a su casa, y no porque se requiera que se quede", dijo Marianna Miguez, gerente Técnico del hospital, y agregó que si detectan situaciones particulares de personas que sí necesitan quedarse, entonces serán evaluadas.

A la intemperie, tapados con mantas y hasta haciendo fuego para soportar el frío. Así pasan las noches los familiares de muchos pacientes internados en el Rawson. Ante esto, la médica dijo que no se permite el ingreso de acompañantes como medida preventiva en el contexto del coronavirus. "Existe un protocolo aprobado para cada uno de los Servicios en relación al espacio físico disponible y a la complejidad del Servicio. Esos protocolos están aprobados y tienen que ver con el cumplimiento de las disposición ministeriales con respecto al distanciamiento social y al riesgo que puedan correr los pacientes internados y los familiares de contraer Covid-19 u otra enfermedad", dijo.

Miguez agregó que el protocolo dice "claramente" que todo paciente autoválido tiene que ingresar por sus medios y sin acompañante debido a que las habitaciones del hospital no tienen espacio suficiente para respetar el distanciamiento social. "En el caso de que el paciente requiere asistencia que no le podamos brindar en el hospital, teniendo en cuenta que aquí hay enfermería las 24 horas para asistir a los pacientes, se considera como una excepción y puede entrar alguien a cuidarlo", expresó y dijo que en el caso de las personas que pueden quedar internadas solas, se le pide a la familia un número de teléfono para dar los informes médicos y que en ocasiones hasta el mismo paciente es quien recibe la información sobre su estado de salud.

Según los familiares de pacientes internados, la mayoría de departamentos alejados, se quedan en la vereda porque no tienen transporte o dinero para pagarlo y porque temen que se necesite algo del hospital y que no haya ningún familiar cerca para ayudar. Al respecto, la médica dijo: "No hay razón para que la gente que espera afuera tenga que quedarse. Los informes se dan vía telefónica y se pueden recibir donde quiera que esté la persona. Entiendo que hay circunstancias particulares, por ejemplo de familias que viven lejos y no quieren irse para sentirse cerca del familiar". Y agregó que el hospital no pide que nadie compre nada y que los pacientes tienen alimentación necesaria para pasar su estadía en el centro de salud. "No hay nada que pueda necesitar el paciente que requiera ser comprado por el familiar. Entiendo, desde el punto de vista humano, la necesidad de estar cerca de alguien internado, pero la gente no se queda porque se requiera", agregó y resaltó, a diferencia de lo que dijeron las personas que esperaban en la Maternidad, que en ese Servicio los familiares de las parturientas son informados de inmediato luego del nacimiento y que se pueden quedar en la Sala de Espera. "Cuando nace el bebé se avisa en el posparto inmediato, a los familiares que acompañan a la mamá y que en general están dentro de la sala de espera. Claramente -que esperen adentro o afuera- tiene que ver con la cantidad de personas. Debemos respetar el distanciamiento, y si no cabe más gente en la sala de espera, los acompañantes están en el área externa, en el patio previo a la admisión de Maternidad. Los que está afuera -en la vereda- son porque indudablemente no caben adentro", concluyó.