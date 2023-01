Según su propia percepción, los sanjuaninos aprueban raspando en materia de prevención del covid. Se autocalifican con un 6,45: basta para cumplir, pero dista mucho del ideal. Al mismo tiempo, admiten que ahora que la pandemia empieza a generar una preocupación renovada, dado que no paran de crecer los casos y las internaciones, harán todo lo posible para cuidarse más y evitar que se disparen tanto los contagios. Lo curioso del caso es que mientras la ciudadanía promete estar más alerta e intensificar la prevención, la medida a la que menos cabida le dan es la vacunación, precisamente aquella en la que más están machacando las autoridades sanitarias. Todo esto sale a la luz en un sondeo realizado por DIARIO DE CUYO a través de su edición online, del que participaron casi 2.000 lectores (ver infografía).

Días atrás, se dio a conocer que los nuevos casos de covid en San Juan habían crecido casi 60% en apenas una semana. En el mismo periodo, las internaciones por esa enfermedad habían pasado de 2 a 10. Si bien en términos absolutos estos números todavía no impresionan demasiado (los contagios de esa última semana fueron menos de 800, cuando enero de 2022 había cerrado con más de 65.000 casos nuevos), sí hay un temor creciente en la población. Es que en todo el país la curva va subiendo, y como las terapias en los centros más poblados comienzan a recibir cada vez más pacientes con covid, desde Salud de la Nación salieron a hacer un fuerte llamado pidiendo que la gente retome el hábito del tapaboca, además de invitar a que las reuniones sociales sean en ambientes abiertos, para reducir así los riesgos de contagio del coronavirus.

Este contexto sí siembra alarma. En el sondeo online, casi dos tercios de los lectores manifestaron que les preocupa mucho esta nueva avanzada del virus. Puestos a autoevaluarse, se colocaron una nota considerando su nivel de conciencia y prevención. La nota promedio final es ese 6,45. Alertados, casi todos los que respondieron la consulta dijeron que retomarán aquellas precauciones que fueron moneda corriente durante las peores etapas de la pandemia.

Así, en todos los casos, entre 8 y 9 de cada 10 sanjuaninos que participaron de la encuesta anunciaron que volverán a organizar sus juntadas en sitios preferentemente abiertos o con buena ventilación, retomarán el distanciamiento en las colas de supermercados y otros lugares similares, y también se volcarán de nuevo al lavado frecuente de manos todos los días.

Pero lo curioso es que ir a vacunarse, al menos para quienes no tienen actualizado su esquema (es decir, prácticamente todo el mundo), no es prioridad en la lista de hábitos de prevención. Llama la atención no sólo porque es la barrera más eficiente contra la peste, sino porque además es el mascarón de proa de las campañas oficiales.

Sólo el 62% de los adultos dijo en el sondeo de este diario que ahora avanzará con su inmunización, y el 60% hará lo propio con sus hijos menores de edad. Y aunque mañana mismo quedarán habilitados nuevos refuerzos de inmunización para distintos grupos etarios en San Juan (ver aparte), a todas luces ir a vacunarse no es, para la gente, la mayor de las preocupaciones.

Según el registro oficial, 7 de cada 10 sanjuaninos ya tienen aplicadas las dos primeras dosis más un refuerzo. Pero para el segundo y tercer refuerzo, el índice cae bastante.

Desde Salud recordaron que para ir a vacunarse sólo basta que hayan pasado 120 días de la última aplicación, y que mientras tanto no haya habido contagio.

DATOS FUNDAMENTALES

Hisopado

Se hisopa a quienes tienen síntomas y pertenecen al grupo de riesgo, o llevan alguna indicación médica que solicite hacer el test para saber si tiene covid.

Estrechos

Los contactos estrechos que no posean síntomas no deben aislarse. Pero sí deben extremar las medidas de prevención durante 10 días.

Cuidados

Las medidas de prevención a cumplir son uso de barbijo, distanciamiento, lavado frecuente de manos y cubrirse con el pliegue del codo al toser.

Positivos

Quienes den positivo en el test, deben aislarse por 5 días, además de tomar precauciones otros 5 días. Asintomáticos, no deben ir a trabajar los primeros 5 días.

Mañana habilitan nuevos refuerzos anticovid

El titular de Inmunizaciones de Salud Pública, Fabio Muñoz, anticipó que a partir de mañana se comenzará a aplicar nuevos refuerzos a los distintos grupos etarios, siempre que tengan aplicadas las dos dosis iniciales. El detalle es el siguiente:

* Los niños desde los 6 meses hasta los 2 años sólo reciben un refuerzo. Hasta el momento ellos sólo tenían el esquema inicial.

* Los menores de 3 a 11 años, quedan habilitados para recibir el segundo refuerzo (cuarto pinchazo). Hasta el momento ellos recibían la primera y segunda dosis y el primer refuerzo.

* Los chicos de 12 a 17 años pueden comenzar a recibir el segundo refuerzo (cuarta aplicación). Hasta el momento ellos recibían la primera y segunda dosis; y el primer refuerzo. Los chicos que están en este grupo y son inmunocomprometidos, ya pueden recibir el tercer refuerzo.

* Los mayores de 18 años, sin importar si están o no en el grupo de riesgo, quedan habilitados a recibir hasta el tercer refuerzo (es decir, una quinta aplicación).