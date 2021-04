En un combo de gestiones, contactos, negociaciones y diplomacia, el gobierno de Sergio Uñac firmaría entre hoy y mañana dos contratos con laboratorios para la compra de 1,6 millones de vacunas contra el coronavirus. Uno por un millón de dosis de Astra Zeneca y otro por 600 mil de Covishield, que se produce en la India, según trascendió de fuentes no oficiales. Como ambas consisten en dos aplicaciones, tal adquisición abarcará a 800 mil personas, poco más de la población total de San Juan, por lo que las fuentes explicaron que el sobrante, teniendo en cuenta que ya hay inoculados, será vendido a otras provincias y las que pican en punta son dos del Norte. En el Ejecutivo, por ahora, no quisieron hablar del tema, pero tampoco hubo una desmentida de la información a la que accedió en exclusiva DIARIO DE CUYO. Todo indica que se manejará con cautela y prudencia, debido a la sensibilidad y el impacto de la movida. Una vez que se sellen los acuerdos con los representantes de los laboratorios, se dispararán los mecanismos administrativos de compra y la logística para que el transporte y el arribo de las vacunas sea lo antes posible, aunque no trascendió la fecha del desembarco.

De esa manera, San Juan podría convertirse en la primera provincia en firmar contratos para la compra de vacunas, en un escenario complicado dado que el mundo sufre una escasez de vacunas por la alta demanda.

Uñac le había dicho a este medio el 9 de enero de este año que, cuando la Nación lo habilitara, San Juan tenía los fondos para salir a comprar las vacunas que fueran necesarias. Hace una semana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló que las provincias podían adquirir las dosis por su cuenta, lo que disparó la carrera por conseguir las vacunas por fuera de lo que envía la administración del presidente Alberto Fernández. Tras el anuncio del funcionario, el propio gobernador había revelado en Radio Sarmiento que hace unos meses había entablado contactos y los miembros de su equipo comenzaron a empaparse de las tratativas para la importación de vacunas y el vínculo con los proveedores.

No trascendió el monto de los contratos, pero Uñac había indicado en el programa "A todo o nada" que cada dosis estaba en unos 10 dólares, por lo que el Gobierno invertirá cerca de 16 millones de dólares (poco más de 157 millones de pesos, según la cotización oficial) por 1,6 millones de vacunas.

De acuerdo a lo que trascendió, el propio Uñac y funcionarios que estuvieron en el armado de la operación comercial firmarían los contratos entre hoy y mañana con los representantes de los laboratorios de Astra Zeneca y de Covishield. Con el primero son un millón de dosis y, con el segundo, 600 mil, de acuerdo a los cupos que lograron gestionar. El total equivale a la inoculación de 800 mil personas. La población objetivo se fijó en 255.804 sanjuaninos y sanjuaninas, la que comprende a grupos de riesgo (mayores de 60, 70 y 80 años, trasplantados y dializados) y estratégicos, como personal de salud, seguridad y del sector docente. Según el parte oficial, el total de dosis aplicadas va por 94.982 (82.904 por la primera dosis y 12.078 por la segunda). En ese marco, la población de San Juan, de acuerdo a la estimación del INDEC, es de 789.489 habitantes para este año. Así, la gestión uñaquista camina a conseguir un lote significativo de vacunas, por lo que el sobrante se venderá a otras provincias.

Una vez que se dé la firma de los contratos, se desata el trámite para cerrar la compra e importar las vacunas (Ver aparte).





En conjunto

El gobernador Sergio Uñac había dicho que no tenía inconvenientes en acordar la compra con otras provincias. La negociación llevó a que San Juan se encamine a adquirir las dosis de Astra Zeneca y Covishield por su cuenta, aunque le venderá el sobrante a otros distritos, según trascendió de fuentes no oficiales.

CLAVES

Recursos

El gobernador Sergio Uñac aseguró que la provincia contaba con los fondos suficientes para salir a compra vacunas, cuando la nación diera el OK a los distritos para poder hacerlo.

Importación

El mandatario ha venido gestionando la compra de dosis, al igual que sus funcionarios, quienes, a su vez, trabajaron en el mecanismo necesario para habilitar la importación.

Contratos

Las gestiones entre la provincia y laboratorios avanzaron rápidamente, al punto que entre hoy y mañana se firmará un contrato por 1,6 millones de dosis de Astra Zeneca y Covishield.

Cómo es la importación y el transporte de las dosis

Según expertos en comercio internacional y que vienen siguiendo las negociaciones por las vacunas, el Gobierno provincial debe conseguir la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para ingresar las dosis y el OK del Banco Central para comprar los dólares que le permitan cerrar el acuerdo con los laboratorios. Después de esos pasos, el Ejecutivo local tendrá que contratar un flete aéreo para trasladar las vacunas hacia San Juan.

Importadores explicaron que, luego de firmar los contratos de compra, los laboratorios brindan información sobre los lotes de vacunas (como fechas de vencimiento y demás detalles técnicos). Así, el Gobierno enviará la documentación a la ANMAT para su aprobación, lo que es un hecho. Con esa información clave (número de lote, el origen, la fábrica, entre otros), los funcionarios deben presentar al Banco Central una declaración jurada de importación para conseguir los dólares y cancelar el acuerdo con los laboratorios. Una vez que tenga los fondos, se realiza la transacción, mientras la provincia constate que el cargamento es el correcto con todo lo que se había pactado.

Después de esos pasos, viene la logística para el transporte de las vacunas, teniendo en cuenta que los laboratorios de Astra Zeneca y Covishield están en Estados Unidos, Gran Bretaña e India. En cualquiera de los casos, la provincia, si adquiere las dosis, deberá contratar el traslado aéreo, a través de un flete equipado con las condiciones adecuadas para el transporte de vacunas. A nivel nacional, el Gobierno de Alberto Fernández ha utilizado aviones de Aerolíneas Argentinas para el transporte de los distintos cargamentos, el cual tuvo su punto de partida con la vacuna Sputnik V de Rusia. En cambio, las provincias y los privados no contarán con tal despliegue, por lo que tendrán que acudir a servicios privados para el movimiento de las dosis, lo que cumple todo un protocolo de vuelo y actuación.

Domingo, otro cargamento

De acuerdo a la información oficial, se espera que el domingo llegue al país otro vuelo con vacunas. Serán 864.000 dosis de Astra Zeneca. Previo a ello, el pasado 4 de abril arribó el último cargamento proveniente de Moscú. La dosis provenientes de Rusia requieren cámaras de frío especialmente acondicionada para mantener una temperatura que ronde los 20 grados bajo cero.