La Parroquia Cristo Rey, en Caucete, lleva adelante una campaña que trasciende la evangelización. También lleva ayuda y diversión a la gente que vive en las zonas más inhóspitas. Todos los meses visita diferentes pueblos del departamento que carecen de servicios básicos y de lugares donde realizar alguna actividad deportiva o recreativa.

Miembros de la comunidad religiosa de esta parroquia no se relajan y realizan una travesía tras otra para llegar a más gente. Un grupo visitó hace dos semanas el distrito de Las Liebres y el martes pasado partió rumbo a Baldes de Leyes y La Planta, cargado de donaciones y con la ilusión de llevarles a los vecinos de estas zonas entretenimiento y diversión. "Una vez al mes tratamos de visitar a la gente que vive humildemente en estos parajes donde hasta les cuesta acceder al agua potable. Y no sólo vamos para compartir con estas familias la palabra de Dios y la Eucaristía, sino también lindos momentos de diversión y entretenimiento, sobre todo para los niños. En estos parajes no cuentan con un lugar donde practicar un deporte o participar en actividades recreativas", sostuvo Martín Nacusi, de la Parroquia Cristo Rey.

En cada visita, este grupo misionero les entrega a los anfitriones las donaciones de ropa, calzado, alimentos, útiles y juguetes que consiguieron. También comparten con cada comunidad partidos de fútbol u otra actividad deportiva y diferentes juegos en los que participa toda la familia. "Nuestra mejor recompensa en ver la sonrisa de los niños divirtiéndose un poco o de los adultos sintiéndose acompañados y contenidos porque también les llevamos la palabra de Dios. Es por eso que ahora comenzamos la campaña de la Biblia. La idea es conseguir biblias donadas para llevarles a las familias de estos 5 distritos y así poder organizar retiros espirituales para ellas", dijo Nacusi.

El sacerdote explicó que estas visitas forman parte de una misión abierta en la que todas las personas interesadas pueden participar. Y hacerlo de diferentes maneras. Una de ellas es colaborando con donaciones de ropa, calzado, útiles, alimentos, agua potable y juguetes. Otra, poniendo a disposición vehículos para transportar tanto la ayuda conseguida como a los misioneros. "Mientras más gente se sume más ayuda podemos acercar a esta gente. Siempre necesitamos camionetas con buena tracción para llegar porque estos distritos están campo adentro y con caminos en tan mal estado que no se pueden transitar en auto", dijo el párroco.

Para colaborar

Las personas que deseen colaborar con ropa, calzado, útiles, alimentos y juguetes para las familias de Las Chacras, La Planta, Las Liebres, Marayes y Balde de Leyes, pueden acercar su donación por la Parroquia Cristo Rey que se encuentra frente a la plaza principal del departamento Caucete.