Tras el advenimiento de la pandemia del virus chino, el gobierno argentino decretó el "cierre" de frontera con fines sanitarios. La medida, crucial para que aquellos que tuvieron posible contacto con el Covid-19 no retornaran al país, dejó a miles de argentinos sin poder volver a casa. Y, aunque existen vuelos de repatriación en funcionamiento, hay casos en que la burocracia o la falta de mecanismos excede la coyuntura. Este es el caso de Agostina Rodrigo, una sanjuanina varada en Costa Rica, que relató cómo es la compleja situación que vive ella y los casi 200 argentinos que están en el país.

Rodrigo dejó San Juan hace tiempo. En miras de conocer el continente americano, tomó su mochila y sacó un pasaje sin retorno. "El momento en el que se decretó el cierre de fronteras en Argentina , me encontraba visitando Costa Rica. La verdad no había pensado volver hasta que el panorama empezó a cambiar. Los hosteles cerraban, los alquileres subían, las posibilidades de voluntariado o trabajo se agotaban y los casos por el Covid-19 no dejaban de aumentar", dijo la joven, y agregó "soy consciente que yo misma decidí viajar y no dejaría de hacerlo, pero en esta situación lo único que espero es regresar a mi país, a mi casa ,con mi familia y amigos".

En el momento crítico de la pandemia, Rodrigo decidió volver para estar con su familia. Para eso, vivió varias situaciones incómodas, entre ellas, tuvo una posibilidad de regresar a la Argentina, pero que por malentendidos en la organización del viaje, se truncó. Según contó, "el último vuelo comercial en el cual lograron salir 150 argentinos fue por Copa Airlines a principio de este mes, todavía recuerdo ese día, recibí un llamado por parte de la Cancillería el cual me pedía confirmar si tenía plata para adquirir un pasaje y volar, lo cual ya había asegurado y confirmado en los formularios de la Cancillería".

La joven tenía la ansiada oportunidad, pero "luego de unas horas de seguir insistiendo para comprar el vuelo, me dijeron que no estaba en las listas de Cancillería y que no había lugar para mi. Debido a la mala gestión que se llevo acabó me llamaron horas antes del vuelo para avisarme que habían quedado 8 asientos libres, al igual que sabían que estaba dispuesta a pagar un pasaje de antemano también sabían que me encontraba en una península lejos del aeropuerto como muchos de los varados y que llegar nos tomaría un día entero". No se concretó.

De acuerdo a su testimonio, uno de los problemas centrales es que Aerolíneas Argentinas no tiene a Costa Rica como destino habitual, por lo que los argentinos deben esperar a que otra aerolínea sea autorizada por el Gobierno nacional para transportarlos.

Ante eso, tanto Rodrigo como los otros varados argentinos, exigieron al Consulado en Costa Rica "aparecer en el próximo listado de vuelos de repatriación".

Pese a todo, la sanjuanina declaró que "sigo esperanzada de que pronto volveré a estar junto a mi familia". Aunque le preocupan los costos de su retorno. "Me aterra pensar todos los gastos que deberé afrontar, al querer regresar a mi provincia, como muchos que lograron regresar de otros países, ya que se decretó por disposición gubernamental realizar la cuarentena en hosteles donde los costos son incansables para mi", finalizó.