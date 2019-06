A pocos días de que San Juan cumpla un año más de su fundación, el Archivo Histórico Provincial recibió una donación que marcará un antes y un después para la provincia. Durante la presentación de una muestra que estará abierta al público (ver aparte), Juan José Arancibia, un sanjuanino que se dedica a la investigación histórica, entregó una copa digitalizada e impresa del Acta Fundacional de la Ciudad de San Juan de 1562. Esto, porque el Archivo sólo tenía una copia que no estaba en muy buenas condiciones. El nuevo documento que está legalmente certificado llegó desde España, donde está la original, tras un increíble trabajo de parte de Arancibia, quien viajó a ese país a buscar esta copia.



"El año pasado, en una conferencia, un colega decía que aún no se sabe a ciencia cierta dónde fue fundado San Juan. Entonces me pregunté: ¿Qué versiones escuchamos durante años? Lo primero que se me ocurrió fue pedir el plano de la fundación en el Archivo, y me encontré con que no estaba completo", dijo Arancibia. Desde el Archivo explicaron que San Juan tiene una copia del acta fundacional pero que se trata de una fotografía que fue traída de España, en dos partes que luego fueron ensambladas y por esta razón no está en buenas condiciones. Además, esas fotografías son en blanco y negro.



Desde ese momento, el investigador, que es el vicepresidente del Centro de Genealogía, se propuso traer una copia del original que está en el Archivo de Indias en Sevilla. "Esto no se trata de un trabajo fácil, no es que uno llega a España y pide el acta", explicó y dijo que en el viejo continente no pudo tener acceso al documento original, pero sí a una copia digitalizada, pues esa acta es tan antigua que está "bajo siete llaves".



El increíble trabajo de búsqueda tardó varios meses. Arancibia debió aprender a usar un sistema informático del Archivo de Indias para localizar el documento. "Ese portal fue diseñado por informáticos para especialistas, no para el público en general. Era casi imposible encontrarlo", agregó y comentó que eso no fue lo único curioso que le pasó. Es que, antes de viajar a España, hubo una fuerte suba del dólar y debió acortar la estadía. "Me comuniqué con la gente del archivo y expliqué la situación, porque no me podía demorar y sé que esos trabajos son costosos. Es que uno pide el documento y entra en lista de espera. A mí se me dio todo para que esa etapa fuera rápida", dijo y comentó que cuando llegó lo atendieron rapidísimo y el mismo día le entregaron las copias, que suelen tardar hasta 5 meses. "Es un orgullo que la tengamos en San Juan. Todos los investigadores que quieran estudiar y conocer el acta fundacional no van a tener que viajar a España. Se podrá estudiar en soporte papel, pues ya se imprimió y también estará en soporte digital", concluyó lleno de alegría.

Una muestra para viajar al pasado



El Archivo Histórico Provincial presentó ayer la muestra "Desde San Juan de la Frontera hasta nuestros días", que incluye la exposición de la copia certificada del acta fundacional de la provincia. Esta muestra es como un viaje al pasado, en el que se expone fotografías y otros documentos que dejan al descubierto hasta cómo se volvió a levantar la provincia luego del terremoto de 1944. Gastón Reino, director del Archivo, comentó que esta muestra estará abierta hasta el 30 de junio y es de entrada libre y gratuita. "El lunes próximo la muestra estará abierta en el Salón Eloy Camus del Centro Cívico, de corrido hasta las 20, mientras que desde el martes que viene estará en el Archivo", dijo y comentó que se podrá recorrer de lunes a viernes 8.30 a 13.30, mientras que los martes y miércoles abrirá de 15 a 17.



Sobre la llegada de la copia del acta, Reino comentó que se trata de un documento con mucho poder histórico para San Juan, sobre todo para los historiadores. Dijo que esta copia está escrita en español antiguo, por lo que ahora se comenzará la traducción y otras investigaciones propias del archivo. "Se empezará ver el tema de los escudos, los colores y las firmas, entre otras cosas", agregó Reino.