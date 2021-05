El sector fabril sanjuanino aplaudió la última normativa nacional que permite el regreso de los trabajadores mayores de 60 años, que recibieron la primera dosis de la vacuna, ya que la medida significará recuperar el 10% de la plantilla del personal industrial local. Son aproximadamente unos 1.500 trabajadores que están dispensados desde hace un año, según datos de la Unión Industrial de San Juan. El empresariado lo considera un alivio en medio de la segunda ola de la pandemia, porque afirman que al no contar con ese personal les generó la necesidad de contratar horas extras o tomar empleados temporarios para reemplazar a los ausentes, con el consecuente incremento de costos. Según explicaron en el sector, la cifra del 10% puede parecer poca, pero la consideran "elevadísima", incluso hay industrias que por la antigüedad y composición de su personal tienen niveles de ausentismo de hasta un 30%, producto de las licencias por mayores de 60. ""Para el sector privado es una barbaridad, un costo totalmente insostenible, de ahí la importancia de estos anuncios", explicó un empresario del parque industrial San Juan, ubicado en Chimbas. Por su parte, Omar Staiger, desde la fábrica de plásticos y cartones Packall, dijo que en esa planta los mayores de 60 representan un 20% del plantel, y agregó que desde ayer mismo se empezó a comunicar a todo el personal bajo convenio que van recibiendo la primera dosis de la vacuna, que deben presentarse a trabajar.

En la UISJ encuestaron hace poco a sus fábricas asociadas y se conoció que en la actualidad aproximadamente un 50% de personal ha sido vacunado y está en condiciones de reincorporarse al trabajo, y esperan que la otra mitad, a medida que se vayan inoculando, lo vayan haciendo. El tema cobró relevancia el martes cuando el Ministerio de Trabajo de la Nación emitió una resolución donde se ratificó que los trabajadores vacunados podrán ser convocados por las empresas.

La industria esperaba mucho esta medida porque muchas empresas llegaron a la provincia a través del régimen de promoción industrial, y por eso es que su mayoría tiene una larga trayectoria en San Juan y eso hace que el personal también tenga antigüedad y una edad que complica la producción en casos como este. Otros sectores que ocupan mucho personal, como la minería por ejemplo, no tienen este problema. ""El Industrial está aliviado con esta situación, nos parecen justas todas estas medidas aclaratorias que nos permiten generar un clima armónico con nuestros trabajadores porque si no cuando hay dobles interpretaciones se generan problemáticas" dijo el presidente de la UISJ, Hugo Goransky. Agregó que ""en esta pandemia, independientemente de la edad, todos estamos siendo afectados y me parece que con estas pautas que se están dando, y ya sabiendo que vamos a tener que convivir con el Covid-19, este tipo de medidas que permiten a las industrias poder tener menor nivel de ausentismo son buenas". El empresario destacó que la industria ha venido contratando personal pero no porque hubiera elevado su nivel de producción, sino para compensar el ausentismo por causas asociadas a la pandemia. En ese sentido, destaco el Plan Trabajar, donde el gobierno provincial paga una parte del sueldo, mientras el trabajador aprende el oficio, y que sirvió para también para solucionar o paliar la problemática que tenían muchas industrias por el ausentismo. También señaló que al aclararse el alcance de estas medidas permite a las firmas estar en regla con las ART y el cumplimiento de todas las normas de seguridad en relación al personal.

Empleados públicos

El Ejecutivo provincial debe decidir qué resolverá respecto al personal de la administración pública. "Es una medida de orden público laboral provincial y queda a decisión del gobernador Uñac, que aún no lo ha definido", dijo al cierre esta edición el asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo. Agregó que en el caso de decidirse, sería la reincorporación de empleados dispensados, mayores de 60, embarazadas y en situación de riesgo, con la primera dosis de vacuna y que hayan pasado 14 días de su aplicación.

Los que no quieren vacunarse

Algunos sindicatos plantearon que quedan algunas zonas "grises" respecto a la nueva normativa, como por ejemplo qué sucede con las embarazadas que no deben vacunarse, y con los mayores de 60 que no quieren vacunarse. Al respecto, el asesor letrado Lorenzo indicó que si el empleado no se coloca la vacuna porque no quiere, de manera infundada, tiene que volver a trabajar. En el caso del embarazo, tiene una causa justificada y puede continuar con la dispensa.