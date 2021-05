"Lo único que pido es que se haga justicia, que le den perpetua y que no salga más", con esas palabras y la voz entrecortada, Laura Requena se refirió a la pena que espera para el acusado de asesinar a su hija Brenda, Diego Álvarez, en la puerta de Tribunales en el día del inicio del juicio.

"Para mi lo único justo sería una perpetua, no cabe más, que sea perpetua, sin ningún goce de libertad", aseguró la mujer justo antes de ver parados, en la misma vereda que ella a la familia de Álvarez. "Ahí están los padres de él, ellos lo pueden ver, y yo no puedo ver a mi hija", afirmó sin poder contener la emoción.

En cuanto a lo que vivió desde la desaparición de Brenda, el 11 de julio de 2019, pasando por el hallazgo del cuerpo, hasta ahora, cuando comienza el proceso en la Sala I de la Cámara Penal, integrada por los jueces Miguel Dávila Safe, Víctor Hugo Muñoz Carpino y Juan Bautista Bueno; la mujer comentó: "He vivido distintas etapas, muy nerviosa, muy ansiosa, muy con bronca, me sale todo ahora".

Y agregó: "Sé que no podemos entrar -al juicio- por los protocolos, pero voy a hacer guardia en la puerta. Igual voy a pedir de nuevo que me dejen entrar, estoy preparada para escuchar lo que sea".

Para finalizar, se refirió al crimen de su hija: "Brenda... -no puede hablar- me duele cómo la mató, todo lo que le hizo. Y pienso en quién lo ayudó, porque solo no pudo haber hecho tanta atrocidad. Espero que le caiga todo el peso de la ley".