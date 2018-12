En la Plaza 25 de Mayo, los sanjuaninos que decidieron responder a la convocatoria de la marcha nacional "Mirá como nos ponemos" se hicieron sentir. Si bien la consigna era realizar un "silbatazo" para reclamar contra las diferentes manifestaciones de violencia de género, los carteles y pancartas también le dieron un atractivo particular, que además mostraba eficacia en el propósito. Es que los transeúntes que se cruzaban con la manifestación, rápidamente se daban cuenta de la razón de la manifestación que giró en 2 ocasiones en las calles que circundan a la plaza.



Otro dato que caracterizó a esta marcha en particular (en un año en el que diferentes agrupaciones feministas participaron en varias marchas con la del 8 de marzo a la cabeza) es que la mayoría de los 1.500 participantes estaban bajo el ala de la organización social y sindical "Corriente Clasista y Combativa" (CCC). Vanesa Valle, una de las coordinadoras, afirmó que "el tema de las mujeres nos toca a todos. Decidimos con los compañeros responder a esta convocatoria que hubo a nivel nacional. La violencia avanza terriblemente y no hay respuesta del Estado. La ley de erradicación de violencia en la provincia salió con varias limitaciones. Y la ley nacional todavía no se reglamenta. El presupuesto para erradicar la violencia contra las mujeres es cada vez menor".



A la Justicia



Está previsto que hoy a las 13,30 se realice una nueva manifestación en contra de la violencia de género, frente a los Tribunales.



Ayer, además de San Juan, las manifestaciones tuvieron repercusión en las principales ciudades del país.

Carteles

Concientización

Patricia Paredes, Karla Arena y Fernanda Gutiérrez estuvieron en la vanguardia de la columna, portando uno de los carteles artesanales más llamativos. Hace referencia a todas las mujeres que forma parte en la vida de cualquier persona.

Consignas

Rut Ovalles y Gisela Brizuela, amigas de Rawson, inscribieron varias consignas en el cartel que llevaban, desde la que motivó a esta marcha hasta la que tomó mayor repercusión en los último tiempos. "Debemos apoyar a las mujeres que son víctimas".

Incentivo a contar

Cecilia Castro y Eliana Guiñes viajaron desde Pocito para participar en la marcha, también con sus carteles. Coincidieron que la violencia verbal creció desmesuradamente en los últimos años y por distintos motivos: vestimentas, amistades, trabajos.