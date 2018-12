Días atrás se confirmó el procesamiento de Daiana Padilla, reina electa por Capital para competir en la Fiesta Nacional del Sol 2018, por delito de encubrimiento agravado y estafa.

Tras el procesamiento dictado por el juez Guillermo Adarvez (ver nota relacionada), DIARIO DE CUYO se hizo eco y realizó una encuesta de la que participaron 1665 personas. La votación fue contundente: un 86% opina que Padilla debe renunciar, mientras que el restante 14% opinó que tiene que continuar con el reinado.

Cabe recordar que la ministra de Turismo y Cultura Claudia Grynszpan, al ser consultada por este medio (ver nota relacionada), sostuvo que desde el ministerio no pueden tomar ninguna medida sancionatoria porque rige el principio de presunción de inocencia. Es decir, hasta que no haya condena firme no puede ser apartada de la corona.

Es decisión de Diana renunciar o no luego de conocer la confirmación de su procesamiento. Sin embargo, la opinión pública ya le hizo conocer su parecer.