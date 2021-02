Sandra Spollansky, la médica sanjuanina radicada en Buenos Aires que el año pasado fue seleccionada entre los 4.500 voluntarios para el estudio de la vacuna contra el coronavirus que desarrollaron los laboratorios Pfizer y BoNtech sabe hoy que forma parte del grupo que fue inoculado y no del que recibió un placebo. De todos modos su rutina sigue siendo igual desde que se declaró la pandemia. “Hasta que no se consiga la inmunidad de rebaño hay que cuidarse igual, como si no tuviera la vacuna”, aclaró.

Cuando Sandra fue aceptada como voluntaria en septiembre del año pasado, no supo si recibía la vacuna o un placebo. El mes pasado, el laboratorio decidió informar a los voluntarios si estaban o no inoculados, ya que comenzaba la vacunación con la Sputnik V que el gobierno nacional adquirió a Rusia. “Nos dijeron que si nos hacíamos por cuenta propia los análisis para saber si habíamos generado o no los anticuerpos, con los kits de acá no se detectarían”, aclaró Sandra. Entonces primero se les avisó a los voluntarios que forman parte del sistema de salud y la ginecóloga sanjuanina se enteró que había recibido la vacuna. “Quienes recibieron el placebo, serán vacunados en estos días por el laboratorio”, agregó.

Afirmó que solamente el día que recibió la segunda dosis, pasó un día con fiebre, dolores musculares y de cabeza. “Al otro día me levanté como si nada, como curada de una gripe. No me transformé en un alien, no me modificaron genéticamente ni tengo ahora un chip adentro”, bromeó.

El estudio continúa y debe realizar pronto una cuarta visita para otros análisis, además de un formulario que completa periódicamente. “En la rutina, me sigo cuidando como siempre. Uso siempre el barbijo cuando salgo de casa y sigo atendiendo a ms pacientes con todo mi equipo como si no estuviera vacunada. Es que si bien estoy inmunizada, puedo ser agente vector, es decir que puedo contagiar a otras personas. Hay que seguir así, hasta que se consiga la inmunidad de rebaño”, reiteró.

Si bien observa que hay un relajamiento generalizado, Sandra es optimista que la pandemia en un momento terminará. “Estoy contenta, esto s el principio del fin”, redondeó.