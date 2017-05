Reconocimiento. Los vecinos de El Encón aclararon que la atención del personal del centro sanitario es muy buena, pero que hacen falta más servicios.

La muerte de una bebé en el pueblo de El Encón hizo recrudecer las quejas contra el puesto sanitario de este distrito del departamento 25 de Mayo, y puso en evidencia algunas falencias del sistema de salud. Los vecinos dijeron que desde hace más de dos meses no funciona la ambulancia y que de noche el puesto permanece cerrado y sin personal que los asista en caso de emergencia. Esto salió a la luz luego de que en la madrugada del lunes pasado falleció una beba por falta de asistencia de urgencia, según dijeron los lugareños. Desde Salud Pública dijeron que ’se está trabajando para mejorar el servicio’ en este pueblo.



’Si la ambulancia hubiera funcionado quizás mi sobrina no hubiera muerto’, dijo Daniela Nievas, tía de la bebé que falleció el lunes pasado. A las 4 de ese día, su hermano se levantó para ver si su hija estaba bien y descubrió que estaba helada y que no respiraba. Ahí comenzó la odisea para poder llevarla al hospital de Santa Rosa que está a 80 kilómetros de distancia de El Encón y es el más cercano. ’Como no tenemos ambulancia en el pueblo un vecino nos llevó hasta el puesto policial. Allí los policías llamaron una ambulancia mientras trataron de reanimar a mi sobrinita. La ambulancia tardó más de una hora en llegar desde el hospital de Santa Rosa. Cuando los médicos llegaron confirmaron que la beba estaba muerta’, dijo la mujer.



Nievas agregó que desde hace más de dos meses que la ambulancia del puesto sanitario está rota. Es la que Salud Pública envió al pueblo en el 2009 y que conducía un chofer contratado por el municipio veinticinqueño. No era una movilidad equipada para asistir a personas en caso de emergencia, por lo tanto no contaba con personal médico, pero era útil para trasladar a los enfermos en forma rápida hasta el hospital más cercano en casos de urgencias.



Este centro no cuenta con un médico que atienda en forma permanente, ya que sólo concurre los lunes, miércoles y viernes. Es un enfermero el que asiste a diario a los vecinos, pero de 8 a 13, ya que el puesto permanece cerrado durante la tarde y noche. ’Si alguien se enferma de gravedad o hay un accidente en la noche y la madrugada, a los enfermos no les queda más que rezar y encomendarse a Dios’, dijo la mujer.



Por su parte, Ceferino Castro, otro vecino del pueblo, reclamó la presencia de un médico de cabecera en el puesto sanitario. Dijo que si necesitan uno tienen que viajar hasta Santa Rosa para ser atendidos. ’Muchos aquí tenemos PAMI y necesitamos un médico de cabecera para que nos haga la receta, pero ni eso tenemos. La mayoría no tenemos en qué movilizarnos para ir hasta la villa cabecera y los colectivos pasan cuando se les da la gana, es una pérdida de tiempo y de plata’, dijo el hombre.



Antes estos reclamos, Paula Gallego, médica y jefe de área, dijo que se está trabajando para mejorar el servicio sanitario en este pueblo. Agregó que en unos días se traspasará una ambulancia del Hospital de Caucete al puesto sanitario de El Encón (la operación está en trámite administrativo) y que se está analizando la posibilidad de ampliar el horario de atención médica y la prestación del servicio.

En vías de mejoras Paula Gallego, la jefa de área de la zona sanitaria de El Encón, dijo que el lunes pasado gente de los ministerios de Salud de la provincia y de la Nación visitaron este pueblo y se reunieron con los vecinos para escuchar las necesidades respecto al sistema de salud. Agregó que la idea es trabajar con la población para mejorar el servicio.