Guillermina Alba, la nena de 9 años que tiene talasemia mayor (un tipo de anemia grave), necesita para este jueves 11 de julio dos dadores de sangre del grupo sanguíneo 0 positivo para realizarse la última transfusión antes de viajar a Roma en los próximos días y así arrancar con un tratamiento clave.

A través de las redes sociales, la mamá de la pequeña solicitó la vital ayuda y publicó su celular para todos aquellos que deseen brindar la ayuda: 2644826915.

"Es imposible curarla". Esa fue una frase que la mamá de Guillermina escuchó numerosas veces a lo largo de los años. Sin embargo, la palabra imposible será puesta a prueba. "No queremos generar falsas expectativas, pero hay posibilidades de que se cure", dijo la mamá en una nota de este medio en abril pasado y comentó que la médula ósea de Guille no produce glóbulos rojos y por esa razón es hipertranfusiva. De hecho, a lo largo de los años ella ya pasó por más de 200 transfusiones, sumadas a tratamientos oncológicos vía oral y otros que se pasan a través de una bomba durante 12 horas, todos los días.

La vida de Guillermina no es fácil. De hecho, hay días que no se puede levantar de la cama por el cansancio que siente. Es por esto que su familia estaba desesperada en encontrar una solución. Sobre la nueva esperanza Hebe comentó que se trata de un tratamiento que en América no está aprobado y que en Europa está en fase de prueba, pero que está a punto de ser aprobado. De hecho dijo que Guille será la primera nena de toda América en pasar por esta terapia. "Se trata de un tratamiento muy grande de biogenética. Lo que hacen es mutar su gen defectuoso de la cadena de su ADN, modificándolo y volviéndolo a introducir en su cuerpito para que funcione su médula ósea y pueda producir glóbulos rojos", dijo la mamá y comentó que esta terapia consta de tres fases, que es invasiva, oncológica y dura. Sin embargo, dijo que están dispuestos a asumir todo eso con el fin de salvar a la nena.