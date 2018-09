Pequeño no tengo palabras para pedirte perdon por lo que un humano te hizo. En ninguna mente sana cabe cometer tal crueldad.... Te violaron y los que filmaron no hicieron nada gracias a esa filmacion conocimos tu terrible padecimiento hoy mi bello todo lo malo queda atras... Hoooooy mi bebe hermoso tienes familia... No tengo palabras para agradecer a las personitas que colaboraron con el dinero para el traslado sin ellos no podriamos haberlo logrado... Gracias a taxi pet que siempre estan..... Gracias a la adoptante aldana. ella hoy acaba de salvar a toto asi le puso...... Lo salvaste le diste un hogar y ya nunca mas lo van a dañar... Todo fue una cadena de solidaridad y miren lo que se logra.. Miren lo que se logra cuando se involucran y se proponen salvar una vida inocente..... Estoy con los ojos llenos de lagrimas porque fue terrible lo que padecio este bb pero dios siempre proteje a los inocentes y nos ayuda a seguir...... Este video muestra la inocencia que tiene un animalito por favor no le hagas daño a quien no puede defenderse y tiene la inocencia de un niño........Se feliz toto. Dios jamas te abandono mi vida