Ocho meses después del primer caso positivo en San Juan, hasta los más pesimistas no veían un escenario como el actual, con más de 10.000 contagios y 200 muertes por Covid. Es más, los casos siguen en aumento, crecen los internados y por eso Salud Pública tiene listo su nuevo plan de expansión de camas críticas, por si la situación no para de empeorar. La apuesta está en el hospital Rawson, que actualmente tiene 56 camas de terapia disponibles y que prevé sumar al menos otras 56, para llegar a 112.

Por su parte, ayer fue reportado un nuevo deceso por Covid, un hombre de 80 años, por lo que los fallecidos suman 204; en tanto que con apenas 25 casos detectados ayer (el más bajo en más de un mes), el total es de 10.332. Actualmente hay más de 210 internados, de los cuales 108 permanecen en diferentes terapias intensivas (de los subsectores público y privado). Si bien dotaron de infraestructura crítica al CEMEC (12 camas) y al Marcial Quiroga (13), el centro de salud público que más tiene es el hospital Rawson, con 56; y la posibilidad ahora de duplicarlas. ¿Cómo piensan hacerlo? De las 24 camas de terapia intensiva que tenía el Rawson hasta el mes pasado, en el ala Oeste del tercer piso sumaron 12 ya operativas y el cupo se amplió con otras 20, en el mismo sector.

Son 51 los pacientes en terapia y con respirador artificial.

Ahora bien, como la situación sanitaria se complica entonces la nueva expansión entró en carpeta y la mirada está puesta en el segundo piso del hospital Allí se ubica la Unidad Coronaria y la terapia intensiva no Covid, que tienen 24 camas. Llegado el caso, la idea entonces es convertirlas en una nueva área crítica Covid. En la hipotética situación de que no sea suficiente, en ese segundo piso del ala Oeste hay 32 camas más, que pueden adaptarse y que pasarán a tener la tecnología propia de una terapia. Se trata entonces de 56 unidades más para pacientes graves, lo que implicará por su parte reacomodar las prestaciones actuales. De esa manera, el Rawson tiene previsto alcanzar 112 camas críticas para personas con coronavirus que atraviesan cuadros severos. Sin embargo, desde Salud Pública no descartan incluso avanzar sobre el primer piso del hospital, que tiene 32 camas en cada ala y a las que pueden echarle mano en el escenario más adverso aún.