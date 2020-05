El jueves 19 de marzo, Fernando García subió a un colectivo y viajó a Mendoza. Su idea era pasar el día allí comprando insumos para su negocio y volver. Pero perdió el colectivo para regresar. Un día después, el presidente Alberto Fernández anunció el inicio de la cuarentena por el coronavirus y él quedó varado en la vecina provincia. “Necesito ayuda, ya no tengo ni para comer”, aseguró este lunes, 45 días después.

“Yo tengo amigos acá en Mendoza, entonces cuando empezó esto dije: ‘Buenos, son unos días, los paso y vuelvo’. Pero ya llevamos demasiados días y gasté todos mis recursos”, confió Fernando, que tiene una casa de telefonía y vive en Rawson.

Fernando pasa las horas en una "piecita" que le prestaron y, si bien recibe ayuda, estaba comprando su comida. Eso hasta ahora, que se quedó sin plata.

“Colectivos no hay y cada vez que sale el permiso excepcional para circular entre provincias intento hacer el trámite para que alguien me lleve en su auto particular, pero siempre me sale que ya están los cupos agotados. No sé qué hacer”, relató el hombre de 47 años.

Y agregó: “Encima me dicen que si vuelvo tengo que ir a un hotel 14 días y eso tiene un costo de unos 20.000 pesos, según me informaron, pero yo ya no tengo plata. No encuentro salida, necesito que alguien me escuche y me ayude”.