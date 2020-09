La hisopadora en la ambulancia para hacer PCR aguardaba y reflexionaba: "Si no hubiera interés, si la gente se sintiera relajada o cansada de la pandemia no estaría acá, no esperaría tanto tiempo". Fue quizás la síntesis de lo que pasó ayer en la tarde en la Peatonal, donde dos equipos del Ministerio de Salud Pública se instalaron para realizar test rápidos a cualquier persona que pasara por el lugar. Y fue un boom, una masiva convocatoria que tuvo esperas de hasta casi dos horas para testearse y un denominador común a la hora del resultado: el deseo de que sea "no reactivo". Fue la primera vez que desplegaron esta estrategia de pesquisa en el microcentro y ayer realizaron aproximadamente 320 pruebas serológicas, por lo que en promedio hicieron 80 test por hora, de acuerdo a los datos oficiales.

Hoy continuarán en la Peatonal, ya en doble turno (de 8,30 a 12,30 y de 16 a 19) y seguirán testeando hasta el sábado, totalmente gratis.

Tras los testeos rápidos en la Peatonal seguirán en la feria municipal de la Capital.

El objetivo de esta acción es buscar casos, lo que ya vienen haciendo en zonas vulnerables o de concurrencia masiva y plural como en las ferias y mercados de abasto de Rawson y Capital. Si bien la pesquisa tiene especial interés en sintomáticos y en los grupos más vulnerables, como los adultos mayores, los test que realizaron no discriminaron edades ni sexos.

Cuando los equipos de testeadores se instalaron bajo gazebos ubicados en peatonales Rivadavia y Tucumán, a las 16, ya había personas aguardando. Algunas habían ido a hacer alguna compra en el centro o salían de sus trabajos y decidieron quedarse para hacerse la prueba.

El proceso fue sencillo, con toma de datos, un pinchazo en el dedo y un puñado de minutos para la entrega del resultado. Sin embargo, la fuerte convocatoria hizo que la espera se extendiera hasta casi dos horas, especialmente en el tramo inicial de testeo.

Así, para el equipo ubicado en calle Rivadavia, la fila de interesados se extendía hacia el Norte por calle Rivadavia; mientras que en el puesto de calle Tucumán, la hilera hacía un rulo en el cruce de las peatonales y luego avanzaba hacia el Oeste.

Con prudente distancia y todos con barbijos, la gente se mostró paciente y comprensiva. "Hacemos fila para tantas cosas en estos días, mirá si no vamos a esperar para esto tan importante", graficó un hombre.

De acuerdo a los testeadores, hubo un par de personas que dieron positivo (no fue especificada la cantidad) y a ellos, con las reservas de caso, les informaron que debían cumplir otro paso. Y es que de acuerdo a lo establecido por las autoridades, los individuos con síntomas o con una IGM positiva tenía que ser hisopados, para lo cual fue instalada una unidad especial (una ambulancia) estacionada en General Acha y Rivadavia. Estos positivos quedaron aislados y a la espera del resultado de PCR, que demorará entre 48 y 72 horas.

"Es muy importante que las personas sepan que a quien que se le realice un hisopado debe colocarse barbijo y retirarse a su domicilio a esperar el resultado en aislamiento, no debe quedarse en el centro. La elección de este testeo en la Peatonal es por la afluencia de gente que transita y que viene de diferentes departamentos, además de ser una búsqueda activa de casos", indicó Alina Almazán, responsable de Planificación de Salud Pública.

Otro salto: hay 22 nuevos positivos



El Ministerio de Salud Pública informó ayer que hay 22 nuevos casos confirmados, luego de que el lunes hubo apenas uno. De esta manera, el acumulado de personas con coronavirus asciende a 555, de los cuales hay 290 con procesos infecciosos. Los muertos, en tanto, son 27.

Por otro lado, ayer les dieron el alta Covid a 8 individuos, por lo tanto los recuperados totalizan 238 en la provincia.

En cuanto a los casos sospechosos, a la espera del resultado de laboratorio hay 169 hisopados, en tanto que ayer 138 test dieron negativo.

Salud Pública informó además que hay 79 pacientes internados (entre positivos y sospechosos), de los cuales 14 permanecen en área critica (siete con respirador artificial).

Testeados

JOSÉ SUERO -Particular

"Vine como medida preventiva y tranquilizadora. En casa está mi hija y su bebé y quiero cuidarlos a los dos. Esperé más de una hora y media, pero es una buena medida que tomó el Ministerio de Salud".

LUIS LUCERO - Particular

"En la siesta leí en el diario que iban a testear en el centro y me vine. Debo viajar y el test me viene bien, además de que lo hice por una cuestión personal, de saber si tenía o no el virus, siempre pensando en mi familia".

ALBERTO PÉREZ - Camionero

"Ya me hicieron 10 hisopados y ahora que estaba decidí hacerme el test rápido. Viajo a Jujuy y paso por varias provincias, pero no veo esto que se hace en San Juan. Está muy bien y espero que lo mantengan"

JUAN CRUZ GALLASTEGUI - Estudiante

"Me hice el test por control y que dé negativo me genera tranquilidad, especialmente por mi familia y mis amigos. No estuve nervioso y los minutos de espera para el resultado no me generaron ansiedad ni nada de eso".